金卿文重掌目標衛冕奧運金牌　帶回北京奧運的震憾

▲金卿文率南韓於2008年北京奧運奪金。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

南韓宣布國家隊教練將由率領南韓在2008年北京奧運奪冠的金卿文回鍋，他在奧運不但率隊打出全勝佳績，隔年的經典賽也率領南韓隊奪下歷史最佳的亞軍，重新執掌國家隊兵符後金卿文表示，希望帶給大家11年前的震撼。

原教練宣銅烈在率隊於亞運奪冠後，因為兵役問題的爭議決定辭職下台，長期擔任國家隊投手教練的金始真負責籌組技術委員會，並在6名候選人中選出金卿文，「對我們來說，最重要的標準是擁有一位有經驗的總教練，他能夠確立明確的目標並清楚我們的方向，我們沒花多久就選出金卿文。」

▲金卿文去年任NC恐龍總教練（圖／記者李毓康攝）

金卿文直到去年為止都是擔任NC恐龍隊教練，在去年因戰績不佳請辭，了解韓職球員以及曾經當過總教練的經歷是他被選上的主因。今年11月攸關奧運資格的世界12強賽將在首爾舉行，地主南韓需要在分組中取得前2名，再到日本與其他兩組的前2名爭奪冠軍，只要拿下12強賽亞太區的第一名便會取得奧運門票，對手包括中華隊和澳洲，如果在12強失利，明年3月還有洲際資格賽「六搶一」的機會。

金卿文在北京奧運先率領南韓於四強6比2擊敗日本，並於冠軍賽3比2擊敗古巴奪下金牌，讓南韓國內相當振奮。在宣銅烈臨時請辭下，由不論是在實績上或是團隊整合上，都擁有亮眼的表現的金卿文接手，除了要挑戰衛冕奧運金牌，也要擺脫因兵役問題而嚴重受損的國家隊形象。

▲宣銅烈因為爭議請辭。（圖／記者季相儒攝）