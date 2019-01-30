運動雲

> >

莊佳佳轉換跑道　恩師送祝福：我們是妳強力後盾

ETtoday運動雲

▲▼ 前跆拳道國手 莊佳佳 。（圖／記者洪偵源攝）

▲莊佳佳。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／綜合報導

里約奧運跆拳道國手莊佳佳，31日將轉換跑道，出任桃園市體育局局長，恩師李佳融希望愛徒可以虛心請教與學習，台師大和她昔日跆拳道的教練、學長姐、學弟妹，都是她的強力後盾。

莊佳佳是桃園子弟，畢業自北科附工的前身桃園農工，並在跆拳道對打與品勢都有好成績，再以品勢成績考進台師大，不過專心在對打項目上，高中教練之一的許夆池，是台師大教練李佳融昔日泰山高中的學生，莊佳佳進台師大後，又接受李佳融指導。

莊佳佳與李佳融曾挑戰2012年倫敦奧運失利，當時莊佳佳還從67公斤級降到57公斤，不過在國手選拔最後階段，敗給後來奧運奪銅的曾櫟騁，不過李佳融2014年底接任中華隊教練，又開啟另一次挑戰。

莊佳佳2015年先在車里雅賓斯克世錦賽奪下女子67公斤級金牌，跟著光州世大運獲得銀牌，並確定靠著奧運女子67公斤級排名第五的席次，直接取得奧運門票，奧運前還在亞錦賽拿一面金牌。

奧運教練團有李佳融與許夆池，當時許夆池就是指導教練，雖然沒能獲得獎牌，但莊佳佳2017年台北世大運替台灣拿下一面銀牌，並暫停國手生涯，專心台師大博士班課業與教練工作。

李佳融說，沒有行政工作經驗沒關係，要虛心請益，不論是體育局、市府，甚至昔日熟悉的體育署長官都可以，台師大的師長與莊佳佳昔日的教練，包括他自己在內，都是莊佳佳的強力後盾與助手。

「經驗不夠，大家都會幫忙，我們一起扛，桃園市已經是體育發展相當成熟的城市，希望她再挑戰看看，能不能讓它更上一層樓！」李佳融30日已經請莊佳佳與許夆池到體育署拜會學校運動組組長王漢忠請益相關建議。

「我們就是她的後盾，會全力幫忙。」李佳融強調，莊佳佳就算轉換跑道，台師大與跆拳道界的師長，仍然是她可以依靠的對象。

▲▼ 跆拳道中華隊教頭李佳融 。（圖／記者洪偵源攝）

▲李佳融。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 莊佳佳跆拳道
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

選手直接接任政務官　莊佳佳全運不打也要辦好

前奧運跆拳道國手莊佳佳　將出任桃園市體育局局長

WWE20年挑戰　巨石強森曾另類登上超級盃

NFL／閃避種族歧視議題？　魔力紅不參加超級盃記者會

熱門新聞

中職／彭政閔淚灑預告退休記者會　逐字聲明稿

快訊／彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

林書豪拉桿打板秀滯空能力　自嘲和卡特並列最常被「打臉」

中職／再見了！歷經職棒興盛與谷底　恰恰親口道別

中職／父親要他決定不要後悔　彭政閔卻跟老婆說：後悔了

林書豪是老鷹最可能送走的球員　主帥主動和他「談交易」

讀者回應

﻿

最新新聞

1春節前封關戰　國泰開季6連勝

2美媒曝詹皇本季曾幾度很挫折

3越南休息室仿日本0垃圾只留「感謝」

4莊佳佳當體育局長　體驗議會質詢

5恩師送祝福：我們是佳佳強力後盾

熱門新聞

1彭政閔淚灑記者會　逐字聲明稿

2彭政閔落淚說了　打完今年就退休

3豪哥秀滯空能力　自嘲最常被打臉

4再見了！歷經興衰　恰恰親口道別

5父親要他不後悔　恰恰跟老婆說：後悔了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

彭政閔引退？兄弟與彭政閔 30日公布重大訊息

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

日本火力中樞　旅外最強香川真司

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366