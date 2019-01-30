莊佳佳轉換跑道　恩師送祝福：我們是妳強力後盾

▲莊佳佳。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／綜合報導

里約奧運跆拳道國手莊佳佳，31日將轉換跑道，出任桃園市體育局局長，恩師李佳融希望愛徒可以虛心請教與學習，台師大和她昔日跆拳道的教練、學長姐、學弟妹，都是她的強力後盾。

莊佳佳是桃園子弟，畢業自北科附工的前身桃園農工，並在跆拳道對打與品勢都有好成績，再以品勢成績考進台師大，不過專心在對打項目上，高中教練之一的許夆池，是台師大教練李佳融昔日泰山高中的學生，莊佳佳進台師大後，又接受李佳融指導。

莊佳佳與李佳融曾挑戰2012年倫敦奧運失利，當時莊佳佳還從67公斤級降到57公斤，不過在國手選拔最後階段，敗給後來奧運奪銅的曾櫟騁，不過李佳融2014年底接任中華隊教練，又開啟另一次挑戰。

莊佳佳2015年先在車里雅賓斯克世錦賽奪下女子67公斤級金牌，跟著光州世大運獲得銀牌，並確定靠著奧運女子67公斤級排名第五的席次，直接取得奧運門票，奧運前還在亞錦賽拿一面金牌。

奧運教練團有李佳融與許夆池，當時許夆池就是指導教練，雖然沒能獲得獎牌，但莊佳佳2017年台北世大運替台灣拿下一面銀牌，並暫停國手生涯，專心台師大博士班課業與教練工作。

李佳融說，沒有行政工作經驗沒關係，要虛心請益，不論是體育局、市府，甚至昔日熟悉的體育署長官都可以，台師大的師長與莊佳佳昔日的教練，包括他自己在內，都是莊佳佳的強力後盾與助手。

「經驗不夠，大家都會幫忙，我們一起扛，桃園市已經是體育發展相當成熟的城市，希望她再挑戰看看，能不能讓它更上一層樓！」李佳融30日已經請莊佳佳與許夆池到體育署拜會學校運動組組長王漢忠請益相關建議。

「我們就是她的後盾，會全力幫忙。」李佳融強調，莊佳佳就算轉換跑道，台師大與跆拳道界的師長，仍然是她可以依靠的對象。

▲李佳融。（圖／記者洪偵源攝）