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擔任打擊挑戰賽裁判　張泰山魅力難擋：不排斥任何可能

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▲張泰山擔任「大魯閣夢想打擊挑戰賽」全國總決賽一日裁判暨球迷見面。（圖／大魯閣提供）

▲張泰山擔任「大魯閣夢想打擊挑戰賽」全國總決賽一日裁判暨球迷見面。（圖／大魯閣提供）

體育中心／綜合報導

「森林王子」張泰山擔任「大魯閣夢想打擊挑戰賽」全國總決賽一日裁判暨球迷見面會，現場吸引大批球迷參與活動，將活動會場擠得水洩不通，而張泰山也維持一貫幽默個性，逗得現場球迷笑聲不斷。

張泰山下場小試身手屢屢將球強勁擊出，招牌的揮棒動作讓現場球迷看得大呼過癮，替選手確認打擊球道沒問題後即擔任總決賽的球評裁判。他被問到未來是不是有機會擔任球評工作，張泰山也表示未來不排斥任何可能。

現場也出現許多穿著味全龍、興農牛、統一獅球衣的球迷，也有許多一路喜愛泰山的粉絲，讓排隊簽名合照的人龍綿延到會場外，熱情相挺的滿滿球迷也讓泰山看得十分感動。

▲張泰山擔任「大魯閣夢想打擊挑戰賽」全國總決賽一日裁判暨球迷見面。（圖／大魯閣提供）

▲張泰山擔任「大魯閣夢想打擊挑戰賽」全國總決賽一日裁判暨球迷見面。（圖／大魯閣提供）

「大魯閣夢想打擊挑戰賽」歷經1個半月的海選、2000人次的挑戰，全台最終九強正面交鋒，最後由高雄博愛館的選手邱煥為在總決賽以些微之差擊敗來自台南仁德館的蔡泰成拿下冠軍獲得十萬元獎金。

冠軍邱煥為表示，這次參加大魯閣夢想打擊挑戰賽的起因是想超越自己的隊友，結果很幸運地在場館決賽中脫引而出晉級全國決賽，前一天就提前北上準備及適應比賽環境，想勉勵全台灣愛棒球的球友們，打好棒球不是一件簡單的事情，要藉著多次練習去找到屬於自己的打法。

▲張泰山擔任「大魯閣夢想打擊挑戰賽」全國總決賽一日裁判暨球迷見面。（圖／大魯閣提供）

▲張泰山擔任「大魯閣夢想打擊挑戰賽」全國總決賽一日裁判暨球迷見面。（圖／大魯閣提供）

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