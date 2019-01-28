棄戰術板不用　拓荒者與籃網教練用平板執教領跑聯盟

▲拓荒者總教練史托茲（右）（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

隨著平板電腦普及，傳統戰術板也於球場上日渐式微，根據《NBC Sports》報導，拓荒者教練史托茲（Terry Stotts）本季將不再使用傳統戰術板畫戰術，因為他認為平板比傳統戰術板更有效率，並表示他與籃網教練亞特金森（Kenny Atkinson）可能是聯盟唯二用平板教球的教練。

史托茲表示，「我已經習慣使用平板指導戰術，不會再回到傳統戰術板了，平板上在戰術上相當方便，而且有記憶功能，我認為這樣的效果很棒。」

「我不用把整個戰術重畫一遍，更可以回復上一個戰術，我也曾看過籃網教練亞特金森使用過，我與他可能是聯盟唯二用平板教球的教練。」史托茲補充道。

於暫停中直接使用平板畫戰術，對球員可能也相當新奇，拓荒者中鋒柯林斯（Zach Collins）就曾表示，「第一次看教練用平板覺得很奇特，但他比我想像中還會用。」

柯瑞弟（Seth Curry）則表示，「曾看他按錯按鈕開錯畫面，我現在都會額外幫他注意，我認為這東西未來會更多人使用，尤其是年輕教練。」

▲拓荒者目前戰績西區第4。（圖／達志影像／美聯社）

聯盟自2012年就允許球隊在可在「不傳送與接收外界資訊」下使用平板作為戰術與影片檢視。近幾季平板已成為球員比賽前或暫停時回看比賽內容的工具之一，湖人後衛朗多（Rajon Rondo）曾於比賽直接使用平板觀看前幾次攻防並立即調整打法，活塞葛瑞芬（Blake Griffin）也曾在暫停時使用平板向裁判討論吹判，聯盟未來可能也將繼續再出現越來越多人使用平板的現象。

以戰績而言，拓荒者目前以31勝20敗排名西區第4，籃網則以27勝23敗戰績排名東區第6，平板的使用或許是兩隊戰績不錯的秘密。

▼籃網教練亞特金森使用平板畫戰術（圖／CFP）

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