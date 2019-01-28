adidas Golf經典再創　推出TOUR360系列首款無釘鞋款

▲adidas Golf再度將高球鞋推向極致新境界，推出初登場的TOUR360 XT SL BOA無釘鞋款。（圖／品牌提供）



體育中心／綜合報導

adidas Golf的全新鞋款再度將高球鞋推向極致新境界，本次推出搭配adidas Golf經典釘鞋大底設計的全新TOUR360 XT鞋款，更趁勝追擊推出初登場的TOUR360 XT SL BOA無釘鞋款，這也是此系列中的首雙無釘鞋款，讓球友們有雙重選擇。

本次全新推出的兩款鞋款將於2月1日全面開賣，其取名靈感源自於鞋底的X形的牽引系統（X-Traction），在揮杆時提供全方絕佳抓地性。鞋底X形狀的凹凸顆粒增加穩定性，其中顆粒上的八面接觸點讓球鞋在起伏不平的地面上創造更好的摩擦力，並使球友在揮杆全程更能站穩雙腳，也有助於適應球場上的各種狀況。TOUR360 XT、TOUR360 XT SL BOA兩款新球鞋皆配備X形的牽引系統，抓地更強的同時卻不減舒適度。

▲adidas Golf TOUR360 XT鞋面採用頂級皮革材質。（圖／品牌提供）



TOUR360 XT SL BOA翻轉高球鞋表現既定印象，為adidas Golf首款高技術無釘TOUR360鞋款。此款球鞋鞋底配備X-Traction顆粒系統，其精密配置使球友既能享受無釘鞋的舒適感，同時又保有絕佳抓地力，鞋款極致舒適，提供揮杆時的穩定性、及高度摩擦力，絕對是眾多球手尋尋覓覓的終極鞋款。

▲adidas Golf全新鞋款X形TRACTION系統，提供絕佳抓地力。（圖／品牌提供）



此外，中足部採用X扭轉系統（X-Torsion system），從TPU材質大底可以看到X形的扭轉系統連接後跟與前足部份，讓球友在揮杆時更穩定、掌控力更佳。而在鞋底部分則採用了BOOST中底設計，創造最極致舒適的超凡體驗。TOUR360 XT SL BOA鞋款共推出兩款配色，其優異的科技與設計勢必在推出後顛覆無釘鞋界。此次更在鞋舌上運用L6 BOA鞋帶系統，讓球友能輕鬆達成最適腳微調。新的INSITE鞋墊透過包覆腳跟改善姿勢，進一步提升穩定及平衡度。TOUR360 XT SL BOA採用頂級超細纖維皮革鞋面，共有兩款配色可作選擇。

▲adidas Golf重新打造TOUR360 XT，採用新型八爪釘，搭配X-Traction輔助凹凸顆粒，增加額外抓地。（圖／品牌提供）



adidas Golf全球鞋款處長Masun Denison表示：「我們想要設計出業界表現最強的無釘鞋款，而在我們測試所有形狀及結構過程中，發現X形及橡膠TPU大底能創造出前所未有的抓地性能、穩定性、彈性及絕佳表現力。X形設計也能增加與地面的接觸，讓鞋子在穿在各種地形上都能更加舒適。」

▲adidas Golf推出搭配經典釘鞋大底設計的全新TOUR360 XT鞋款。（圖／品牌提供）



adidas Golf重新打造TOUR360 XT，其全新TPU大底備受矚目，採用新型八爪釘，搭配X-Traction輔助凹凸顆粒，增加額外抓地力及穩定性。TOUR360 XT省去前一款設計的爪釘，提升彈性與舒適度的同時亦減少整體重量。而業界最強緩衝BOOST也經過全面改造，在後跟與前足處的BOOST變得稍微更寬，延伸至底部配有較大的擴充氣孔，並採用新式鍛造技術，加熱了鞋面部分，藉以增加中足部位的穩定性，同時減少整體球鞋重量，進一步提升穩定性與舒適度。TOUR360 XT鞋面採用頂級皮革材質，並在大中華區推出以經典紅白色系為主的重點鞋款。

▲adidas Golf TOUR360 XT SL BOA採用頂級超細纖維皮革鞋面，共有兩款配色可作選擇。（圖／品牌提供）