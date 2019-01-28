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U23改7局制更難打　中華隊教頭：小聯盟投手有利

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▲U23中華隊。（圖／中華棒協提供）

▲U23中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

國際棒壘球總會(WBSC)宣布U23世界盃將於明年開始改為7局制，去年帶領U23中華隊拿下第5名的總教練林宗毅認為，中華隊恐怕會更難打，要提前適應。

U23世界盃已經是成棒層級比賽，還打破傳統改7局制，林宗毅坦言，「有點訝異，青棒改制還可以理解，成棒也改就有點驚訝了，不過既然改制就得提早因應做準備。」縮短局數是為了減少比賽時間，讓棒球能留在奧運項目內，U23世界盃先試水溫。

林宗毅認為，「對我們來說會更難打，因為打7局的話，像日本投手先發壓下去，若打不到、打不好，他一人就能壓到結束，所以相對而言投手方面佔重要的角色，挑選名單方面，就會挑先發跟救援，中繼不考慮。」

還有一個投手的關鍵是，參加U23世界盃的小聯盟球員越來越多，母隊球團都會給予參賽投手適當的投球數及休息天數等限制，林宗毅提到，「像去年的U23，哥倫比亞的投手陣容不錯，但受到各球團球數限制，調度受限，如果打7局，他們就會更省球，休息天數相對減少，也就更有利。」

改7局制投手重要性提升，林宗毅認為，「攻擊就要提前適應對方投手，必須更強、更快速地突破。」目前國內大專比賽都是9局制，跟國際接軌的考量下，林宗毅認為必須提前做準備因應。

關鍵字： U23世界盃7局制國際棒壘球總會
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