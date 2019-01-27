影／大谷翔平領獎撂英文：下次不帶小抄了

"What an honor it is to share this stage with so many great players."



Shohei Ohtani received his Jackie Robinson Rookie of the Year Award from GM Billy Eppler at the @officialBBWAA Awards Dinner. #OhtaniROY pic.twitter.com/6ce206lCtm — Los Angeles Angels (@Angels) 2019年1月27日

體育中心／綜合報導

大谷翔平新人第一年拿下美聯新人獎項殊榮，台灣時間27日出席全美棒球記者協會晚宴，上台發表2分鐘的英文得獎感言，完全不須翻譯，展現了英文實力，不過他也笑稱，希望下次再站在台上時，可以不用倚賴小抄。

大谷翔平去年以投手身份出賽10場，拿下4勝2敗，防禦率3.31的成績，擔任打者時則出賽104場，合計326打數敲出93支安打，包含21支二壘安打、22發全壘打，還有61分打點、10次盜壘，打擊三圍0.285／0.361／0.564，獲得美聯新人王獎項。

首度出席記者晚宴，大谷翔平西裝筆挺，在天使總管艾普勒（Billy Eppler）的介紹後獨自出場，翻譯水原一平則坐在台下。

大谷拿出備好的字條，全程以英文致詞，逐一感謝記者協會、球團、隊友以及經紀公司，還有投票給他的記者與媒體，隨後他望向父母，感謝他們自日本遠道而來。全程致詞約2分鐘左右，大谷最後笑說：「希望下次來不需要小抄。」