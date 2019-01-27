影／大谷翔平領獎撂英文：下次不帶小抄了

"What an honor it is to share this stage with so many great players."— Los Angeles Angels (@Angels) 2019年1月27日
Shohei Ohtani received his Jackie Robinson Rookie of the Year Award from GM Billy Eppler at the @officialBBWAA Awards Dinner. #OhtaniROY pic.twitter.com/6ce206lCtm
體育中心／綜合報導
大谷翔平新人第一年拿下美聯新人獎項殊榮，台灣時間27日出席全美棒球記者協會晚宴，上台發表2分鐘的英文得獎感言，完全不須翻譯，展現了英文實力，不過他也笑稱，希望下次再站在台上時，可以不用倚賴小抄。
大谷翔平去年以投手身份出賽10場，拿下4勝2敗，防禦率3.31的成績，擔任打者時則出賽104場，合計326打數敲出93支安打，包含21支二壘安打、22發全壘打，還有61分打點、10次盜壘，打擊三圍0.285／0.361／0.564，獲得美聯新人王獎項。
首度出席記者晚宴，大谷翔平西裝筆挺，在天使總管艾普勒（Billy Eppler）的介紹後獨自出場，翻譯水原一平則坐在台下。
大谷拿出備好的字條，全程以英文致詞，逐一感謝記者協會、球團、隊友以及經紀公司，還有投票給他的記者與媒體，隨後他望向父母，感謝他們自日本遠道而來。全程致詞約2分鐘左右，大谷最後笑說：「希望下次來不需要小抄。」