印尼大師賽／桃田賢斗直落二晉決賽　第二局只讓安賽龍拿4分

▲日本桃田賢斗。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽印尼大師賽26日進行各項4強賽事，台將在16強止步，其中日本球王桃田賢斗對上前丹麥球王安賽龍（Viktor AXELSEN），桃田賢斗僅花了30分鐘，就以直落二擊敗安賽龍，輕鬆晉級冠軍戰，將要對上丹麥安東森（Anders ANTONSEN）。

桃田賢斗雖然在馬來西亞大師賽意外出局，不過在印尼大師賽先是在8強輕鬆直落二擊敗地主金廷（Anthony Sinisuka GINTING）後，4強賽對上安賽龍，雙方過去交手10次，桃田賢斗握有9勝絕對優勢，上一次輸球已經是在2014年，近期取得對戰8連勝，本次交手也展現強大壓制力。

桃田賢斗在首局就穩定領先，不過安賽龍連趕5分縮小至1差，但桃田賢斗也連下5分收下局點21：15勝出，第二局更在5：3之後，桃田賢斗狂拿13分，最終以21：4擊敗安賽龍，讓安賽龍第二局只拿到4分，再度遭遇嚴重挫敗。

去年桃田賢斗和安賽龍交手，兩人在優霸盃及印尼公開賽對決，安賽龍在第二局都只有從桃田賢斗手上拿到9分，遇上桃田賢斗這一座大關卡，目前還未能找到有效的破解辦法。另一頭桃田賢斗決賽將遇上安東森，雙方交手3次桃田賢斗取3連勝，其中兩場打滿3局才分勝負。

▼ 安賽龍。

