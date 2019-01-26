澳網／科維朵娃稱霸底線　小威教練看好大坂直美

▲大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

台灣時間26日下午4點半將進行澳網女單決賽，捷克好手科維朵娃(Petra Kvitova)稱霸底線，雙方對抽她能拿下61%的分數。不過小威廉斯(Serena Williams)的名教練莫拉托魯（Patrick Mouratoglou），則看好大坂直美

能夠拿下勝利。

科維朵娃和大坂直美爭奪的不只是冠軍，贏家還將是生涯首度晉升世界球后，亞軍的世界排名也將上升至世界第二。球后哈勒普(Simona Halep)的前教練卡希爾(Darren Cahill)就說：「兩人進攻能力都非常好，重點在於誰的機會把握度較佳。」

卡希爾也指出21歲的大坂可能是未來大滿貫決賽的常客，但科維朵娃經歷過竊賊持刀攻擊事件，若能拿下冠軍，對她有更大的意義。卡希爾也表示看好科維朵娃。

「科維朵娃的狀態很棒，最關鍵的地方在於情緒。兩位選手力量十足，都能夠打快節奏比賽，關鍵將落在誰在心理層面更有侵略性並且做好情緒管理。」練莫拉托魯說。而他也預測大坂將力戰3盤勝出。

大坂直美是2011年法網冠軍卡普里亞蒂（Jennifer Capriati）之後，第一位拿下生涯首座大滿貫後，在下個大滿貫又晉級決賽的選手。4強轟出15 ACE和56致勝球，都是她在本屆澳網最佳。此外6場比賽下來，她還有27記接發致勝球。

科維朵娃6場比賽一盤未失一共耗時7小5分鐘，比大坂直美少了近2小時。而且在過去7個決賽她全都獲勝，在澳網底線對抽能由下61%的分數。

▲科維朵娃。（圖／達志影像／美聯社）