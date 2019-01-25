澳網／決賽世界前二重磅對決　進化蠻牛VS火燙喬帥

▲納達爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

澳網男單決賽將上演世界前二好手的重磅對決！去年復出後連拿溫網和美網冠軍，狀況火燙的球王喬科維奇(Novak Djokovic)晉級過程僅丟1盤，將挑戰維持澳網決賽百分百勝率，爭取第七冠。對手納達爾(Rafael Nadal)傷病纏身澳網前本季一戰未打，卻成功被改造成快打旋風，平均每場比賽只要2小時2分鐘就能解決對手。

雙方生涯對戰多達52次，喬科維奇拿下其中27場勝利稍微佔上風。當中更有一次是在2012年澳網決賽交手，當時雙方力戰5盤由喬帥奪冠，耗時5小時53分鐘。攤開歷史紀錄，喬科維奇在澳網6次闖進決賽全勝，6冠和費德勒(Roger Federer)並列歷史最佳。若要以過往戰績預測贏家，喬科維奇占有優勢。

納達爾發球經過調整，不論ACE、成功率以及得分率上升不少。加上與對手來回拍數減少，進攻更有效率，成為本屆澳網狀況最火燙的選手。雙方上一次交手，是在去年溫網4強，當時喬科維奇力戰5盤勝出。兩人在大滿貫的交手，很少以直落三結束，可能將是場考驗體能的惡鬥。

喬帥在去年球季順利從手肘手術強勢回歸，找回全盛時期的狀態，固若金湯的發球局和難纏的底線對峙依舊。而且喬科維奇在8強因錦織圭退賽只打了兩盤不到，4強戰也以83分鐘過關，體能狀態具有優勢。

▲喬科維奇 。（圖／達志影像／美聯社）

