運動雲

> >

澳網／決賽世界前二重磅對決　進化蠻牛VS火燙喬帥

ETtoday運動雲

▲▼納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

澳網男單決賽將上演世界前二好手的重磅對決！去年復出後連拿溫網和美網冠軍，狀況火燙的球王喬科維奇(Novak Djokovic)晉級過程僅丟1盤，將挑戰維持澳網決賽百分百勝率，爭取第七冠。對手納達爾(Rafael Nadal)傷病纏身澳網前本季一戰未打，卻成功被改造成快打旋風，平均每場比賽只要2小時2分鐘就能解決對手。

雙方生涯對戰多達52次，喬科維奇拿下其中27場勝利稍微佔上風。當中更有一次是在2012年澳網決賽交手，當時雙方力戰5盤由喬帥奪冠，耗時5小時53分鐘。攤開歷史紀錄，喬科維奇在澳網6次闖進決賽全勝，6冠和費德勒(Roger Federer)並列歷史最佳。若要以過往戰績預測贏家，喬科維奇占有優勢。

納達爾發球經過調整，不論ACE、成功率以及得分率上升不少。加上與對手來回拍數減少，進攻更有效率，成為本屆澳網狀況最火燙的選手。雙方上一次交手，是在去年溫網4強，當時喬科維奇力戰5盤勝出。兩人在大滿貫的交手，很少以直落三結束，可能將是場考驗體能的惡鬥。

喬帥在去年球季順利從手肘手術強勢回歸，找回全盛時期的狀態，固若金湯的發球局和難纏的底線對峙依舊。而且喬科維奇在8強因錦織圭退賽只打了兩盤不到，4強戰也以83分鐘過關，體能狀態具有優勢。

▲▼喬科維奇、錦織圭 。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇 。（圖／達志影像／美聯社）
  

關鍵字： 澳網喬科維奇納達爾
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／郭泓志不留富邦加入中信兄弟　劉志威：有初步接觸

中職／老將聆聽者　柏安力為富邦特打用多樣道具

中職／火腿同意蕭一傑幫富邦翻日文　對王柏融有幫助

中職／搞不懂規章未放進60人　富邦失去郭泓志中信接收

中職／郭泓志離開富邦悍將　茶壺風暴是關鍵

中職／柏安力特打2小時！林益全縮短準備時間

讀者回應

﻿

最新新聞

1走出波折棒球路！林祖傑

2SBL／梅奧滾球、蘇翊傑踹板領T

3達欣慘輸　梅奧摔球、蘇翊傑踹看板

4澳網決賽進化蠻牛VS火燙喬帥

5110公斤春訓累！姚雨翔打擊再強化

熱門新聞

1郭泓志要加入中信兄弟　劉志威：有初步接觸

2柏安力為富邦特打用特殊道具

3火腿同意蕭一傑幫富邦翻日文

4搞不懂規章　富邦失去郭泓志中信接收

5茶壺風暴　郭泓志離開富邦悍將關鍵

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

林威助40歲生日快樂　林太太們驚喜現身

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366