日職／網羅王柏融　火腿補強獲日媒A級好評

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本媒體《Full Count》針對太平洋聯盟各隊補強評價，火腿不但網羅王柏融，還找來歐力士王牌金子弌大(原名金子千尋)，填補戰力獲得A級評價。

去年球季戰績以洋聯第3作收的日本火腿，從農場培育新星是火腿一直以來的作風，今年較罕見地積極補強行動，投手方面簽下金子弌大，能穩固先發投手戰力。

洋將方面，網羅王柏融準備提補「壽司彈」萊亞德（Brandon Laird）的火力，另外兩位洋將都是投手，分別為漢考克（Justin Hancock）和巴貝托（Johnny Barbato），牛棚找來秋吉亮，則有內野谷內亮太。

羅德和樂天都被評為B級，今年是井口資仁監督執教第2年，簽下波多黎各的28歲洋砲巴加爾斯（Kennys Vargas)和2016年全壘打王萊亞德能補足本土所欠缺的火力，洋投除了最高勝率的波西傑（Mike Bolsinger）還有拉文（Josh Ravin）能鞏固先發陣容。

樂天則有淺村榮斗加入，前大聯盟天使隊外野手布萊許（Jabari Blash）加強打線，布塞尼茲（Alan Busenitz）曾待過雙城，單季後援22場，防禦率1.99，加入牛棚陣容。西武少了淺村榮斗和炭谷銀仁朗，從巨人獲得內海哲也級廖任磊，被評為C，歐力士則為D。