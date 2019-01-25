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亞足賽／小將堂安律4場進2球　賽前曾被討論是不是越南球員？

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▲▼ 亞洲盃8強賽,日本vs越南, 堂安律被裴晉勇絆倒。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 亞洲盃8強賽,日本vs越南, 堂安律被裴晉勇絆倒。（圖／達志影像／美聯社）

文／Sonny

亞足聯亞洲盃賽事進入8強賽，並開始啟用VAR，首場在24日晚間9點登場，最終日本靠著堂安律罰球破門， 1比0擊敗大黑馬越南晉級4強，而小將堂安律居然也在賽前被討論是不是越南球員，原來和他的姓氏「Doan」有些關聯。

日本在8強賽面對越南，靠著VAR判定堂安律禁區遭裴晉勇出腳絆倒，堂安律操刀罰球破門，最終1比0勝出挺進4強，而這也是堂安律在本屆亞洲盃4場出賽中的第2顆進球（小組賽首場對土庫曼踢進首球），不過換了髮色的堂安律在越南一役之前也被越南媒體討論。

▼堂安律對上土庫曼進球。（圖／CFP）

▲亞洲盃，日本土庫曼，▼堂安律。（圖／CFP）

《bongdanet.vn》一篇文章談到「堂安律並不是越南選手」，內文中詳細介紹了日本國家隊中場的堂安律的基本資料，1998年6月16日出生在日本兵庫県尼崎市，由於「Đoàn」這個姓氏在越南相當普遍，因此也讓許多越南人誤以為堂安律本人或是家族是否和越南有關？

文章還寫道，「堂安這姓氏雖然在日本比較很少見，但日本媒體更確認了，堂安律雙親和家族都是日本人，和越南並沒有關係。」也成為另類討論的話題。

年僅20歲的堂安律，目前效力荷甲格羅寧根，在森保一上任後被選進國家隊，和長友佑都還有著「師兄師弟」的情誼，在對上土庫曼打進首顆進球時，長友佑都還給了他擁抱：森保一則認為，不假幾年他是在香川真司、本田圭佑之後，能夠扛起司令塔的重要球員。

▼長友佑都和堂安律 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 亞洲盃,亞足賽,日本堂安律 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃日本越南
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