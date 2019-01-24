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SBL／改披裕隆袍砍新高22分　史貝斯也感謝前東家台銀

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▲▼2019.01.24 璞園vs裕隆，史貝斯（Antwan Space）、強森（Orlando Johnson）。（圖／籃協提供）

▲史貝斯（Antwan Space）轉戰裕隆首秀繳生涯新高22分雙十。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／台北報導

史貝斯（Antwan Space）被台銀註銷後馬上在裕隆找到新工作，24日改披恐龍袍首秀繳出22分生涯新高外帶10籃板，儘管裕隆仍吞下3連敗，執行教練李啟億仍相當肯定史貝斯今晚的表現，而史貝斯不只感謝裕隆給他證明自己的機會，更感謝台銀帶他踏進SBL。

為台銀效力6場比賽場均15.3分、6.7籃板、1.7助攻，與天使（Angel Nunez）搭配只幫台銀拿下一場勝利，該場比賽的對手正是面對裕隆終止9連敗。台銀找來泰勒（Joseph Taylor）二度回鍋取代史貝斯，裕隆剛好碰上桑尼（Sani Sakakini）背傷第3度復發，給了史貝斯一紙一週測試合約撐過農曆春節前的最後3場比賽。

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史貝斯在24日面對璞園出賽30分鐘，5成命中率飆進3顆三分球，得到22分刷新生涯新高並且外帶10籃板、2助攻、2抄截、1阻攻，雖然球隊一度落後20幾分以83比89輸球，但李啟億仍肯定他的表現。

「史貝斯今天打得很好，桑尼的離開我們也可以順便測試不同的陣型，」李啟億說道，「可以觀察史貝斯與道森（Eric Dawson）的搭配，或是史貝斯與桑尼的組合，以及本土球員的配置。雖然桑尼歸隊的機率不小，但我們還是必須做換人的準備，測試史貝斯並且持續找新的人選。」

▲▼2019.01.11 台銀vs台啤，2號 陳昱瑞、8號 史貝斯（Antwan Space）、11號 天使（Angel Nunez）、68號 張博勝、總教練 韋陳明。（圖／籃協提供）

▲史貝斯為台銀效力6場後遭撤換。（圖／籃協提供）

對於被開除後馬上找到新工作的複雜心情，史貝斯對於台銀、裕隆球團都懷抱著感恩，「當我接到裕隆的電話時，我沒有絲毫的猶豫就答應了，第一件事就是想趕緊到球場融入新隊友，並且設法幫他們贏球。這邊不論是教練、隊友還是硬體設備在職業籃球隊裡都是另一個層級。」

當媒體問起會不會因為被開除而對前東家台銀有負面情緒，史貝斯急忙回應，「我完全不會，反而很感謝他們帶我進入這個聯盟，這是我第一次在亞洲打球，對於這一切都心懷期待與感恩。」

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關鍵字： 史貝斯裕隆台銀SBL
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