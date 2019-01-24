印尼大師賽／周天成首輪爆冷出局　台將僅剩兩組女雙挺16強

▲周天成。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽印尼大師賽正賽首輪從23日開打，有多組台將出賽，不過台灣男單一哥卻輸給馬來西亞新希望的李梓嘉，成為首日單打最大的爆冷賽事，台將只剩下兩組女雙組合白馭珀／吳玓蓉、許雅晴／胡綾芳晉級下一輪賽事。

男單首日首輪部分，大會第3種子的周天成對上李梓嘉，雙方交手兩次各取一勝，不過上次交手是在去年10月的台北公開賽，雙方纏鬥三局，周天成以1比2落敗，本次交手只有歷經31分鐘，周天成以2個21：13遭到直落二出局。

女單部分，我國好手白馭珀對上印尼哈塔萬（Ruselli HARTAWAN），則是以12：21、1121遭到直落二；男雙部分，李哲輝／楊博軒新搭擋上陣，對上印尼組合阿爾弗蘭（Fajar ALFIAN）／阿利安托（Muhammad Rian ARDIANTO），同樣遭到直落二出局。

▼白馭珀。（圖／記者顏如玉攝）

男雙另一組盧敬堯／楊博涵對上大會第四種子的渡邊勇大／遠藤大由，雙方實力落差大同樣直落二吞敗；廖敏竣／蘇敬恆遭遇泰國組合，則是大戰三局後遭到逆轉，以1比2落敗無緣晉級。混雙兩組同樣是首輪落敗。

台將之中僅有女雙組合順利挺進16強，新搭擋的白馭珀／吳玓蓉對上泰國組合，僅花了32分鐘，就以21：17、21：11輕鬆收下勝利；另一組合許雅晴／胡綾芳則是對上印度組合，順利以21：18、21：15順利過關。

不過兩組籤表都相當硬，白馭珀／吳玓蓉16強賽要對上大會第五種子大陸陳清晨／賈一凡、許雅晴／胡綾芳則是碰上第四種子的印尼組合波莉(Greysia Polii)／拉哈育（Apriyani RAHAYU），雙方都沒有交手過。

▼許雅晴、吳玓蓉今年拆夥，各自新搭擋出賽。（圖／記者李毓康攝）