高中木聯／投打表現亮眼　陳聖平成德晉級大功臣

▲陳聖平。（圖／記者洪偵源攝，下同）



記者洪偵源／高雄報導

成德高中23日能夠一日兩戰且都在壓力極高的突破僵局制出線，陳聖平絕對是球隊頭號功臣，不論投打兩戰都有極為關鍵的表現，帶領隊友把成德推上晉級列車。

成德所在的D組，除連勝的壽山，以及4敗的商水外，幾乎與屏中、嘉中呈現互咬局面，他們先在分組賽最後一場，以4比3險勝屏中，這一戰打到10局，採突破僵局制。

陳聖平此戰把關後5局，沒有掉分數，「還是蠻緊張的，因為之前被壽山打再見安打，一開始還是有壓力，不過想說可能最後一場了，就別想太多。」

成德獲勝後，戰績2勝2敗，之後壽山擊敗嘉中4戰全勝，嘉中、屏中與成德戰績相同，必須進行PK，每局都突破僵局制，從一、二壘有人開始打，成德抽到種子，等著與屏中和嘉中之戰的敗方交手。

結果屏中落敗，又與成德碰頭，陳聖平1局上把關，成功抓到3個出局數沒有失分，1局下他擔綱第一棒，屏中派的是肩側投的黃昱璽，陳聖平掃出左外野安打，第一支安打就是再見安打。

「大家都很辛苦，不想辜負大家的努力，其實還是很緊張，也很感謝教練排我打第一棒！」陳聖平笑說，教練也決定在高雄多住一晚，讓大家好好休息，隔天再回新竹。

高三的陳聖平也即將面臨棒球生涯選擇的關卡，他力求自己保持身體健康，因為有健康的身體才有好的表現，也才能增加被看中的機會，目前還是先專注幫球隊打完高中聯賽再說，「上次我們拿第四，想跟大家再好好拚一下！」