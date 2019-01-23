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中職／高志綱轉教練　陳重羽盼成為全方位捕手銜接戰力

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▲陳重羽 。（圖／統一獅提供）

▲陳重羽 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／台南報導

統一獅2月中旬將前往日本與西武進行2場交流賽，規劃帶2名捕手，分別為陳重羽、林祐樂。總教練黃甘霖表示，陳重羽今年將專職捕手，不再兼練外野，陳重羽期待自己能夠銜接戰力，頂替高志綱轉教練後留下的空缺：「雖然我們統一獅的捕手較為年輕、經驗可能不足，但我們會盡快成長與蛻變。」

剛進來的第一年，陳重羽主要鎮守外野，但去年面對中職首個完整球季，一軍出賽102場，共91場蹲捕，打擊率3成18，另有32打點、14次盜壘，年底奪下最佳九人捕手獎，今年目標是金手套，「我知道自己仍差其他學長一大截，沒有特別設定哪方面要更好，因為接球、擋球、傳球、配球...任何捕手該擔當的工作，都必須要更好，希望自己不要只有打擊，守備也要兼具，成為全方位的捕手。」

有了去年球季的經驗，陳重羽認為今年投入春訓更有明確目標，「比較不會傻傻地練，更清楚該做什麼，今年感覺踏實許多，他也感謝教練團去年的肯定，「球季剛開始，我都是在後半段才會上場，曾經因此心急過，但也告訴自己第一年慢慢來，到了後面漸漸受到教練的倚重，讓我獨當一面，謝謝他們對我有信心，願意相信一個菜鳥，讓我能夠成為主戰捕手，吸取這麼多經驗。」

獅隊將派他到日本打交流賽，陳重羽相當期待，「去年與台日賽擦身而過，這次有機會去日本，還滿開心的。」他也強調會保持平常心，春訓仍會繼續按照自己的節奏走。

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關鍵字： 高志綱中職中華職棒統一獅陳重羽
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