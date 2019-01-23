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高中木聯／一日兩戰　嘉中、成德PK加賽晉級

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▲▼ 高中木聯，成德高中陳聖平（18）、嘉義高中陳鋐頤（4） 。（圖／記者洪偵源攝）

▲成德一日兩戰擊敗屏中。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／高雄報導

107學年度高中棒球聯賽木棒組賽事，D組直到打完最後一場分組賽，還有兩個晉級名額沒確定，在嘉義高中、成德高中與屏東高3隊相互PK加賽後，最終由嘉中、成德出線。

D組23日成德10局（突破僵局制）以4比3險勝，壽山6比3擊敗嘉中後，提早晉級的壽山4戰全勝，嘉中、成德和屏中都是2勝2敗，依規定同戰績進行PK賽。

PK賽規定每局皆為突破僵局制，都從一、二壘有人開始進行比賽，直到分勝負為止，經抽籤選出一支種子隊，其餘兩隊交手，勝方晉級敗方再與種子隊打一場，決定最後兩個晉級名額。

嘉中與屏中前兩局打完戰成2比2，3局上屏中滿壘局面卻出現雙殺打，3局下嘉中也錯過二、三壘有人的機會留下殘壘，4局下屏中拿1分，結果連兩個出局數都是離壘過遠被抓錯失機會。

4局下嘉中先以犧牲觸擊推進二、三壘，接著打者獲保送攻佔滿壘，接著梁頌恩高飛犧牲打追平比數，陳鋐頤跟著敲出再見安打，嘉中4比3取得晉級。

▲▼ 高中木聯，成德高中陳聖平（18）、嘉義高中陳鋐頤（4） 。（圖／記者洪偵源攝）

▲陳鋐頤。（圖／記者洪偵源攝）

陳鋐頤說，打突破僵局制，多少會緊張，當時鎖定對手的直球打擊，前面大家打得太小心，但早就有準備可能要打PK賽，過去很少有類似的經驗，打下勝利很開心。

嘉中由呂孟宇投完這4漫長又煎熬的4局，屏中雖局局有攻勢，但他多次在可能形成大局的情況下，成功危機處理，且多次利用解開投球動作，丟丟止滑粉，放慢自己的節奏，沉住氣再好好面對打者。

「讓自己沉澱一下，因為比賽氣氛很緊繃！」呂孟宇說，沉住氣後，想著投給打者打就好，不要怕，後面還有隊友幫忙守備，也因為沉穩的表現，多次讓屏中錯過大局機會，贏球真的很開心。

▲▼ 高中木聯，嘉義高中，呂孟宇 。（圖／記者洪偵源攝）

▲呂孟宇。（圖／記者洪偵源攝）

落敗的屏中，得再與成德交手，和嘉中的PK賽已經打超過2個小時，氣力放盡的結果，成德只花1局就收下勝利，先由陳聖平投球把關，沒讓屏中得分，1局下他擔任開路先鋒，掃出左外野安打結束比賽，成德1比0晉級。

▲▼ 高中木聯，成德高中陳聖平（18）、嘉義高中陳鋐頤（4） 。（圖／記者洪偵源攝）

▲陳聖平。（圖／記者洪偵源攝）

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關鍵字： 高中木聯成德高中屏東高中嘉義高中
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