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中職／新味全龍教頭是誰？　這些龍將當過職棒總教練

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▲▼中職富邦悍將新莊開幕戰對桃猿,富邦悍將,葉君璋。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦悍將葉君璋。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

味全龍要重回中華職棒，第一任總教練會是誰？味全龍出身當過中職總教練的人有葉君璋、呂明賜、黃煚隆、林琨瑋、李安熙等人。

頂新集團要用味全龍名義加入中職，預計4月會送計畫書給中職聯盟，2020年就可以打中職二軍，2021年在一軍出賽，

既然以味全龍之名復出，教練團似乎會以味全龍出身的球員或教練團為主，總教練必須在味全龍有不錯號召力。

黃煚隆是味全龍職棒隊創隊元老，一直打到味全龍解散，本來2000年要轉任教練，但球隊解散後，他到台灣大聯盟雷公隊打球，之後轉任太陽隊守備教練。

故總教練徐生明在2004年接任中信鯨總教練，黃煚隆開始跟著徐總，到了興農牛再到義大犀牛，2004年因徐總遇刺住院，代理了15場總教練。

徐總在2013年擔任義大犀牛總教練不幸在8月24日因病過世，黃煚隆代理總教練到9月12日，2014年擔任義守大學總教練、義大二軍總教練。在台北市棒球隊待到2018年2月離開，目前沒有正式的教練工作。

葉君璋在2015年6月接任義大犀牛總教練，在2016年帶領義大犀牛奪得年度總冠軍，2016年年底隨隊到富邦悍將，去年2018年7月請辭總教練，共計擔任總教練執教299場，138勝158敗3和。

目前葉君璋執掌富邦悍將球員發展部，今年合約到期後就無合約，味全龍出身且有總教練經驗，很有機會重回味全龍。

呂明賜在2008年曾擔任LaNew熊總教練，出賽16場比賽，目前在台北市棒球隊擔任總教練。林琨瑋與李安熙都在2008年米迪亞暴龍隊擔任總教練。

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關鍵字： 味全龍
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