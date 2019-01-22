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頭號板凳巴瑞亞提前報銷　獨行俠戰力告急

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▲▼獨行俠後衛巴瑞亞(J.J. Barea)。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠後衛巴瑞亞。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

獨行俠板凳悍將巴瑞亞（J.J. Barea）12日對戰灰狼時因阿基里斯腱斷裂確定整季報銷，獨行俠因此缺乏板凳火力而遭遇4連敗，這可能不是巧合，因攤開本季巴瑞亞缺陣9場比賽結果，獨行俠在缺少巴瑞亞場全隊板凳得分第一與全隊助攻最高的挹注下缺陣下9場全敗，巴瑞亞對獨行俠的重要性也不言而喻。

巴瑞亞本季38場替補出賽場均可貢獻10.9分、2.5籃板、5.6助攻，巴瑞亞隊得分不但為全隊替補最高，5.6次助攻也為全隊最多。

獨行俠過去10場在巴瑞亞健康出賽下板凳得分上算屬中庸，場均36.9分排名聯盟第17，但近3場場均得分雖為37，但卻排名聯盟第21名跌落3名；助攻方面獨行俠在巴瑞亞缺陣下也明顯退步，獨行俠在近3場巴瑞亞缺陣下平均助攻8.3次排名聯盟第19，但過去10場巴瑞亞在陣中則為9.3次則可排名聯盟第11。

巴瑞亞本季有3場比賽得分超過20分，更有5場傳出10次助攻，在得分與助攻上都帶給獨行俠不亞於先發球員的幫助，但他遭逢的阿基里斯腱斷裂將確定使他整季報銷，甚至生涯因此告終，獨行俠後場也頓失大將。

獨行俠雖然將迎回傷癒歸隊的二年級生史密斯（Dennis Smith Jr.），但相較於34歲巴瑞亞帶給獨行俠的穿針引線，21史密斯可能帶來的是更多的快速攻擊與爆炸性演出，史密斯可能需扛起更多巴瑞亞缺陣下的組織大任，他與超級新秀唐西奇（Luka Doncic）勢必得發揮1加1至少等於2的幫助才可能替獨行俠止敗。

▼唐西奇（左）、史密斯（右）（圖／達志影像／美聯社）

▲▼唐西奇（Luka Doncic）、史密斯（Dennis Smith Jr ）（圖／達志影像／美聯社）

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