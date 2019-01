席林第7年叩關挑戰名人堂　川普發推力挺

▲名人堂候選人席林。(圖/達志影像/美聯社)



記者黃詩崴/綜合報導

前大聯盟巨投席林(Curt Schilling)在2013年獲得名人堂票選資格,不過6年來都沒能順利達標進入名人堂,今年的名人堂票選結果將在明(23)日宣布,這一次席林有一個重量級人物支持他,那就是美國總統川普(Donald Trump),川普發推表示,「席林值得進入名人堂!」

Curt Schilling deserves to be in the Baseball Hall of Fame. Great record, especially when under pressure and when it mattered most. Do what everyone in Baseball knows is right! @marklevinshow