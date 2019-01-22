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席林第7年叩關挑戰名人堂　川普發推力挺

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▲▼席林。（圖／達志影像／美聯社）

▲名人堂候選人席林。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

前大聯盟巨投席林（Curt Schilling）在2013年獲得名人堂票選資格，不過6年來都沒能順利達標進入名人堂，今年的名人堂票選結果將在明（23）日宣布，這一次席林有一個重量級人物支持他，那就是美國總統川普（Donald Trump），川普發推表示，「席林值得進入名人堂！」

川普在推特上說到，「席林值得進入棒球名人堂。他繳出過偉大的成績，尤其當面臨高壓的環境下，還是能夠表現得很出色，做出每個懂棒球的人都知道的選擇吧！」川普最後一句會這樣說，是因為他並沒有投票權，但他希望有投票權的人可以支持席林。面對川普的力挺，席林也在推特回應他，「謝謝你，我的總統！不要管別人怎麼說！我們會支持你的！」

過去席林就曾表態支持川普，不過與川普並沒有太多的交集，根據外媒臆測，因是之前金鶯球星瓊斯（Adam Jones）指控在芬威球場遭種族歧視，但席林卻反質疑他在刻意炒作，此舉也讓席林被認為有著白人優越主義，甚至被網友批是個自以為是的白人，不過也可能是這樣才會讓川普願意出聲相挺。

▲▼席林。（圖／達志影像／美聯社）

▲席林曾多次表態力挺川普。（圖／達志影像／美聯社）

席林從2013年開始獲得票選資格後，最高的一年得票率是2016年的52.3%，不過隔年下滑至45％，儘管去年回升到51.2％，不過還是離門檻75%有不小的差距。席林20年職業生涯，效力過金鶯、太空人、費城人、響尾蛇、紅襪，總共拿下216勝、生涯防禦率3.46，生涯裡在季後賽有著鬼神般的表現，繳出11勝2敗、防禦率更只有2.23，並且3度為球隊拿到世界大賽冠軍。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： MLB席林Curt Schilling川普Donald Trump名人堂
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