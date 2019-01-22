席林第7年叩關挑戰名人堂　川普發推力挺

▲名人堂候選人席林。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

前大聯盟巨投席林（Curt Schilling）在2013年獲得名人堂票選資格，不過6年來都沒能順利達標進入名人堂，今年的名人堂票選結果將在明（23）日宣布，這一次席林有一個重量級人物支持他，那就是美國總統川普（Donald Trump），川普發推表示，「席林值得進入名人堂！」

Curt Schilling deserves to be in the Baseball Hall of Fame. Great record, especially when under pressure and when it mattered most. Do what everyone in Baseball knows is right! @marklevinshow — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月21日

川普在推特上說到，「席林值得進入棒球名人堂。他繳出過偉大的成績，尤其當面臨高壓的環境下，還是能夠表現得很出色，做出每個懂棒球的人都知道的選擇吧！」川普最後一句會這樣說，是因為他並沒有投票權，但他希望有投票權的人可以支持席林。面對川普的力挺，席林也在推特回應他，「謝謝你，我的總統！不要管別人怎麼說！我們會支持你的！」

過去席林就曾表態支持川普，不過與川普並沒有太多的交集，根據外媒臆測，因是之前金鶯球星瓊斯（Adam Jones）指控在芬威球場遭種族歧視，但席林卻反質疑他在刻意炒作，此舉也讓席林被認為有著白人優越主義，甚至被網友批是個自以為是的白人，不過也可能是這樣才會讓川普願意出聲相挺。

▲席林曾多次表態力挺川普。（圖／達志影像／美聯社）



席林從2013年開始獲得票選資格後，最高的一年得票率是2016年的52.3%，不過隔年下滑至45％，儘管去年回升到51.2％，不過還是離門檻75%有不小的差距。席林20年職業生涯，效力過金鶯、太空人、費城人、響尾蛇、紅襪，總共拿下216勝、生涯防禦率3.46，生涯裡在季後賽有著鬼神般的表現，繳出11勝2敗、防禦率更只有2.23，並且3度為球隊拿到世界大賽冠軍。