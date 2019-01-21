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澳網／穿線團隊台灣一人入選　高詩偉狂穿300支球拍

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▲▼ 今年澳網唯一台灣穿線師高詩偉。（圖／高詩偉提供）

▲ 今年澳網唯一台灣穿線師高詩偉。（圖／高詩偉提供）

記者林育正／採訪報導

運動品牌YONEX為澳網官方穿線團隊，每年自各國挑選優秀穿線師前往墨爾本，為參賽選手服務。而今年台灣唯一入選的高詩偉年紀輕輕才28歲，就已經累積多達7年經驗，擔任過國內海碩盃以及中國多站職業賽事穿線師。首次登上大滿貫舞台成為另類台灣之光，雖然工作超辛苦穿了接近300支球拍，卻讓他大呼感動。

「今年很幸運因為專業被看見而走入大滿貫賽事穿線，這是7年前想都不敢想的舞台，有一種相信努力與付出會有所成的感動。」高詩偉說。YONEX穿線團隊共有25人，面對數百名參賽選手，每天20台穿線機連續工作得達8小時以上，工作量相當沈重且早出晚歸。

「每天7點到穿線室，整理穿線機，安排早上的球拍順序，然後開始穿線。每個穿線師每天早上大約有5-10隻球拍穿線。 早上穿完後11點比賽開賽，隨時會有練習完的選手跟比賽中的選手穿線，這邊會稍微有彈性一點，就是等待選手的球拍到。」

而在工作空檔，穿線師能夠享受小小福利去場邊看球，但也不能離開太久。來自不同國家的穿線詩彼此也會互相交流聊天，討論、分析新款球拍、球線，或是選手使用的球拍規格與參數等不能對外公開的機密。「我們能分析選手技術與器材的關聯性。」不要當日場比賽結束後，又有大量球拍湧進穿線室，可能要忙到晚上10點。如果有賽事更晚結束，一度得等到12點「跨夜」上班。「他們更重視比賽本身，穿線量會提高到兩倍，以確保每一分都用到最合適的拍況。」

▲▼ 今年澳網唯一台灣穿線師高詩偉。（圖／高詩偉提供）

不過高詩偉身經百戰，甚至曾在國內一人扛起整周國際賽，澳網對他來說只是小菜一碟。此外澳網就像一場網球嘉年華，穿線室更是採用透明玻璃設計，讓球迷看見工作情形。而資歷深的穿線師會被分配到大咖球星球牌，資歷較淺的則以青少年或會外賽選手為主。不過由於32強後選手大幅減少，因此穿線師工時大約6至12天不等。這次高詩偉穿了克拉伊諾維奇(Filip Krajinovic)、蘿迪娜(Evgeniya Rodina)、西蒙（Gilles Simon）等好手。

因為加拿大球星布莎爾(Eugenie Bouchard)也使用YONEX球拍，因此高詩偉也意外出現在宣傳影片之中。這次大滿貫之行讓他經驗值暴增，目前同時身兼網球教練、穿線師、裁判店家老闆的他表示希望能運用職業網球賽的經驗，慢慢讓網球在台灣風行，讓大家除了競技以外更享受網球本身。

▲▼ 今年澳網唯一台灣穿線師高詩偉。（圖／高詩偉提供）
 

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關鍵字： 澳網高詩偉
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