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高雄國際馬烏魚子補給超澎湃　出動電音三太子、鼓陣熱情加油

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▲▼高雄國際馬拉松。（圖／高雄市運動局提供）

▲高雄國際馬拉松。（圖／高雄市運動局提供）

體育中心／綜合報導

第十屆 2019 Mizuno 高雄國際馬拉松將於2月17日在高雄國家體育場盛大開跑，今年高雄馬拉松公設站將有18個在地跑團、團體近千名補給志工為跑者服務，特別的是，全馬跑者可在補給站吃到饕客最愛的烏魚子以及尚青的海鮮料理。

高雄國際馬拉松已成為國內外跑者每年必參加賽事之一，也是馬拉松結合城市行銷的指標賽事，高雄市政府運動發展局局長周明鎮表示，除了在地跑團和補給志工外，更有13間廟宇、13個民間團體自發性出錢出力設置加油補給站，加上50間各級學校、近4500名師生於賽道沿線籌組各式特色加油團。

▲▼高雄國際馬拉松。（圖／高雄市運動局提供）

特別的是，全馬路線行經「烏魚的故鄉」梓官蚵仔寮路段，讓跑者可在補給站吃到烏魚子以及海鮮料理，另外，今年配合路線變更，加入左營、鼓山及鹽埕區的熱情居民，一起為選手加油打氣，包括特色加油團也來共襄盛舉，今年蚵寮國中出動6位電音三太子、蚵寮國小鼓陣，以及北極殿的西遊記加油團，提供跑者無限活力，讓大家感受高雄馬的友善與熱情。

另外，日本札幌市亦連續第二年招募志工共同參與高雄馬補給站的服務行列，今年更由曾於冬季奧運會獲得金牌的阿部雅司擔任團長率領札幌市跑者及志工共同到訪，歡慶高雄馬拉松10周年。

▼運動發展局局長周明鎮感謝在地跑團和志工們一路相挺。

▲▼ 2019高雄MIZUNO國際馬拉松感恩之夜 。（圖／主辦單位提供）

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關鍵字： 高雄國際馬
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