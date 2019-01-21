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贏球才是國球？　戴資穎小編開譙酸民

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▲▼戴資穎 。（圖／CFP）

▲戴資穎。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

羽球世界球后戴資穎日前在馬來西亞大師賽止步8強，20日戴資穎粉絲專頁小編開譙質疑小戴外務太多，影響訓練的球迷，捅破國內「贏球才是神」的運動酸民亂象。「請新朋友們了解，比賽有輸有贏，職業選手們各個是好手，沒有所謂穩贏這件事。」

「少數的 #穎迷粉 為了TTY輸了幾場球心情就痛，開始怪東、怪西、怪TTY因外務太多影響訓練，不夠努力導致戰績不如以往。還好、也幸好這些人真的少之又少，感謝大多數長期追蹤TTY的朋友，大家都知道TTY有一個團隊在幫她規畫及處理相關事務，TTY只專注於訓練以對數量頗多的職業賽事。」

「TTY一直以來都是，也認真不懈、紮實接受訓練、以期技能更精進。再次說明，請新朋友們了解，比賽有輸有贏，職業選手們各個是好手，沒有所謂穩贏這件事，也向各位 #穎迷粉 報告，TTY正以一貫既有速度、穩步執行團隊規劃的中、長期目標，請大家放心。再次謝謝 #穎迷粉 ，TTY 有您們真好。」

2018年對戴資穎來說，是相當豐收的一年，不僅持續領跑女單，還創下了8冠的紀錄，包括印尼大師賽、全英公開賽、亞錦賽、馬來西亞公開賽、印尼公開賽、亞運女單金牌、台北公開賽、丹麥公開賽，積分不但進入10萬分俱樂部創下女單史上最高，還締造31連勝紀錄，超越中國女單李雪芮的30連勝紀錄。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 戴資穎
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