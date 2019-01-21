替21轟外野砲波洛克清空間　道奇計畫送佩德森到白襪

▲道奇強打外野手佩德森可能成交易籌碼。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

道奇退出自由球星哈波（Bryce Harper）爭奪戰後，尋找其他外野補強人選，已經鎖定自由市場強打波洛克（A.J. Pollock）。據爆料天王羅森索爾（Ken Rosenthal）指出，白襪現在與道奇討論外野手佩德森（Joc Pederson）交易，此舉有可能是為了替波拉克清出外野空間。

道奇隊在去年12月底進行重磅交易，一口氣將普伊格（Yasiel Puig）、坎普（Matt Kemp）等4名球員打包送至紅人隊，清出團隊薪資空間，被外界認為是為爭取哈波（Bryce Harper）佈局，但因道奇不願提出長約網羅哈波，退出了這場爭奪戰。

在普伊格和坎普轉隊之後，佩德森預計將扛先發外野手，但道奇現在看上右打波洛克能夠為打線帶來平衡，有意讓他擔任鎮守中外野防區，因此，同為外野手的佩德森成了道奇的交易籌碼。

白襪在休賽季已經補進外野手傑伊（Jon Jay），但他並非長打型球員，近3季平均貢獻20轟的佩德森能夠提升打線長打火力，同時左打的他也能安插在重砲阿布瑞尤（Jose Abreu）和阿隆索（Yonder Alonso）之間，製造出「鋸齒打線」。

26歲的佩德森上季148場出賽，打擊三圍.248/.321/.522，擊出25支全壘打和56分打點。效力道奇5年時間，他主要擔任中外野手，但上季他移防左外野，有著平均以上的守備能力。此外，他在本月初與道奇簽下1年500萬美元合約，避免薪資仲裁，將在2020年球季結束後成為自由球員。

▲自由市場強打外野手波洛克。（圖／達志影像／美聯社）



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