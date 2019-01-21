運動雲

> >

替21轟外野砲波洛克清空間　道奇計畫送佩德森到白襪

ETtoday運動雲

▲世界大賽G3,道奇佩德森（Joc Pederson）轟陽春砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇強打外野手佩德森可能成交易籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

道奇退出自由球星哈波（Bryce Harper）爭奪戰後，尋找其他外野補強人選，已經鎖定自由市場強打波洛克（A.J. Pollock）。據爆料天王羅森索爾（Ken Rosenthal）指出，白襪現在與道奇討論外野手佩德森（Joc Pederson）交易，此舉有可能是為了替波拉克清出外野空間。

道奇隊在去年12月底進行重磅交易，一口氣將普伊格（Yasiel Puig）、坎普（Matt Kemp）等4名球員打包送至紅人隊，清出團隊薪資空間，被外界認為是為爭取哈波（Bryce Harper）佈局，但因道奇不願提出長約網羅哈波，退出了這場爭奪戰。

在普伊格和坎普轉隊之後，佩德森預計將扛先發外野手，但道奇現在看上右打波洛克能夠為打線帶來平衡，有意讓他擔任鎮守中外野防區，因此，同為外野手的佩德森成了道奇的交易籌碼。

白襪在休賽季已經補進外野手傑伊（Jon Jay），但他並非長打型球員，近3季平均貢獻20轟的佩德森能夠提升打線長打火力，同時左打的他也能安插在重砲阿布瑞尤（Jose Abreu）和阿隆索（Yonder Alonso）之間，製造出「鋸齒打線」。

26歲的佩德森上季148場出賽，打擊三圍.248/.321/.522，擊出25支全壘打和56分打點。效力道奇5年時間，他主要擔任中外野手，但上季他移防左外野，有著平均以上的守備能力。此外，他在本月初與道奇簽下1年500萬美元合約，避免薪資仲裁，將在2020年球季結束後成為自由球員。

▲▼響尾蛇，波洛克（A.J. Pollock）。（圖／達志影像／美聯社）

▲自由市場強打外野手波洛克。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 道奇白襪波洛克佩德森
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

影／申辦成功　2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

亞足賽／4分鐘連趕2球破魔咒　大陸2比1逆轉退泰國挺8強

亞足賽／U23後再爆冷！越南PK戰4比2退約旦　成首支晉8強球隊

澳網／被謝淑薇打到洩氣摔拍　　大坂直美：不知球會打到哪

NFL／美聯冠軍戰愛國者挑戰酋長　老少四分衛世代對決

SBL／蔡文誠2000籃板領勝　裕隆李啟億、桑尼遭趕出場

讀者回應

﻿

最新新聞

1彰藝再見失誤　中道中止2連敗

2帕奎奧保金腰帶　指名再戰梅威瑟

3球哥腳踝扭傷缺席6周　急召卡盧索

4奧運資格賽首選大巨蛋　備案洲際

5費德勒不行了　連兩大賽倒在16強

熱門新聞

12020東京奧運最終資格賽在台北舉行

2亞足賽大陸2比1退泰國挺進8強

3PK戰4比2退約旦　越南成首挺8強

4大坂直美：不知謝淑薇球打到哪

5NFL美聯冠軍戰老少四分衛對決

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366