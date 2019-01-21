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洋基交易葛雷「延遲」　因紅人無法完成延長合約

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▲▼葛雷轉戰牛棚。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛雷被洋基交易後，紅人計畫簽延長合約。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

洋基整個休賽季都在兜售先發葛雷（Sonny Gray），傳言與紅人接近完成交易，紅人換來葛雷不單只是補強輪值，更將他視為未來輪值重要先發，根據資深記者海曼（Jon Heyman）報導，紅人計畫與他談論延長合約，但這也導致雙方延遲交易。

紅人是葛雷交易中的第3支主要隊伍，其餘還有勇士、釀酒人和巨人隊，紅人計畫拿出自家農場排名第7的二壘大物隆恩（Shed Long）和選秀權作為交易包裹，但因目前交易延遲，紅人可能會調整交易包裹，重新與洋基進行談判。

整個休賽季紅人對葛雷交易一直保持積極態度，球團計畫要以長約綁即將於明年賽季投入自由市場的葛雷。據報導指出，紅人認為有機會用長約綁葛雷的關鍵原因，就是紅人找來葛雷大學時期的教練強森（Derek Johnson）擔任投手教練。

紅人球團認為，即便紅人球場是出了名的「投手墳場」，但在強森的帶領之下，葛雷能夠擺脫效力洋基時的低迷狀態，同時也能夠說服他與紅人簽長約。

前運動家王牌投手葛雷，並沒有把他的成績複製到紐約，上季一度被拔掉先發，2017年季中到2018年賽季，葛雷總計41場出賽其中34場先發，4.51防禦率、1.42 WHIP繳出15勝16敗。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字： 紅人葛雷洋基
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