▲ 費德勒 。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

「費天王」費德勒(Roger Federer)在澳網16強陷入苦戰。面對20歲全能型好手,來自希臘的西西帕斯(Stefanos Tsitsipas),雙方在第一盤互咬全發球局全部保住。鏖戰到搶7,西西帕斯擁有3個盤末點受制於費德勒發球分都沒能拿下,費德勒最後7:6(11)先下首盤。

第二盤兩人都拿出最擅長的武器,不論在底線、網前和反拍都是最頂尖的對決。費德勒5:4領先更出現4個盤末破發點,但都沒能拿下來。進入搶7西西帕斯連下3分,7:6(3)將盤數1:1追平。

Hanging in there



Saving three break points, @StefTsitsipas strikes to level at 3-3.



: @Channel9 #AusOpen pic.twitter.com/Y6c5NdxNjQ