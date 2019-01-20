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中職／回憶王柏融戳臉陳金鋒　球迷印象深：真的驚呆了

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▲▼王柏融歡送會,球迷送禮物給王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲球迷製作的蒙太奇相片，讓王柏融印象深刻。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

「大王」王柏融將轉戰日職北海道火腿，Lamigo桃猿20日在桃園主場為他舉辦歡送會，超過2千名球迷到場共襄盛舉，眾多球迷落下不捨淚水，2名球迷加薪、乃建代表大家念出對他的祝福。回顧王柏融4年來在桃猿的日子，球迷對陳金鋒與他的互動印象尤為深刻，乃建笑著對王柏融說：「你戳他臉頰的時候，我真的是驚呆了。」

球團安排2名球迷進行歡送儀式，並送上卡片，寫下最想和王柏融說的話，「感謝你這4年在球場上優異的表現，帶給我們十分美好的回憶。」乃建在卡片中寫下，「在球場跳著你的應援曲，看著你打出一支支彷彿回應著我們的安打，我想就是我們最棒的互動了。」

最讓球迷印象深刻除了場上的表現，王柏融與陳金鋒的互動也讓大家念念不忘；他曾在開轟回本壘後，以手指戳了陳金鋒的臉頰，乃建在卡片中提到此事，特別感謝王柏融讓他們看到陳金鋒少見的一面，也笑稱真的是「驚呆了」。

▲▼王柏融歡送會,王柏融與球迷大合照。（圖／記者季相儒攝）

▲球迷與王柏融合影。（圖／記者季相儒攝）

如今即將前往日本展開新的旅程，球迷期待王柏融能夠順利地無縫接軌，「命定狂熱，是你之前寫給國中學弟的話。」乃建看著卡片念道：「我想，你就是那種天生註定對棒球有不計代價不問辛苦的狂熱的人，也是給這條路上的人最好的示範。」

球迷也希望王柏融在這條道路上別忘記背後有支持他的一群人，「9號的後面永遠有我們10號隊友給你吶喊支援，雖然到了北海道換穿99號，但99後面的100更是10的平方、10倍的關注，會有更多10號隊友給你力量。」乃建說，「因為你不僅是Lamigo球迷的大王了，而是台灣的大王。」

看著王柏融飛向更遠的地方，球迷也期待未來仍能看到他回來桃猿，「如果哪一天在日職或是美職打到退休想返台貢獻所學，抑或是最後想在台灣退休，想請你優先考慮這裏，9號球衣跟10號隊友都會在這個球場等著你。」

球迷感性告白，王柏融今天也收到許多禮物，印象最深的禮物是一名女球迷紀錄了從他踏進職棒至今的照片，並將這些圖片製作成一大幅蒙太奇相片，「從進職棒到今年，每一張照片都有，印象真的滿深刻，很特別的禮物。」 

▲球迷感性向王柏融告白。（圖／記者王真魚攝）

▲球迷感性向王柏融告白。（圖／記者王真魚攝）

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關鍵字： 王柏融中職中華職棒Lamigo桃猿
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