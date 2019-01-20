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韋德最後一次在家鄉芝加哥出賽　球迷擠滿通道要求簽名

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▲▼韋德(Dwyane Wade)最後一次在家鄉出賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲韋德(Dwyane Wade)最後一次在家鄉出賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

熱火球星韋德(Dwyane Wade)宣布在本季打完就要退休，20日回到家鄉芝加哥的聯合中心球場迎戰公牛，這也是他最後一次在家鄉球迷面前打球，韋德的媽媽與姐姐都前往現場觀戰，主場的公牛隊製作影片向他致敬，他也得到芝加哥球迷的熱烈掌聲。

▲公牛致敬影片。

這場比賽最終熱火以117比103帶走勝利，韋德上場27分鐘11投5中攻下14分，賽後受訪時他表示，「我感受到球迷的熱情與愛，我是在芝加哥長大的，看到公牛為我準備的影片我非常感激。」他在賽後跟公牛吉祥物換球衣，並且在球員通道停留相當長的時間為球迷簽名。

▲韋德賽後受訪。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

韋德在2003年以第一輪第5順位被熱火選中，為熱火拿下3座總冠軍，曾在2016-17球季轉戰公牛，在他效力家鄉球隊時致力為社區貢獻，並且在當年季後賽首輪一度以2比0領先，但朗多(Rajon Rondo)受傷後，公牛連吞4敗遭淘汰。

韋德表示，「在芝加哥成長並不容易，但是我想讓芝加哥球迷知道可以離開這追逐夢想同時也能成為下一代人的希望，讓他們知道我們即使離開也可能取得成功。」

韋德曾說過「微笑刺客」湯瑪斯(Isiah Thomas)是他認為最偉大的芝加哥球星，而湯瑪斯則在個人推特上回應在他心中韋德才是芝加哥出生的人中，最偉大的球星並謙稱自己永遠只能排在他之後，以此來向這位將退休的偉大球星致敬。


 ▲湯瑪斯推特發文。

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關鍵字： NBA韋德公牛
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