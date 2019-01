「老大」白目亂嗆聖路易　莫里納氣pupu：低能兒魯蛇

▲「老大」布萊恩稱在聖路易打球很無聊。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

小熊和紅雀同屬國聯中區,兩隊一直將對方視為「世仇」,小熊「老大」布萊恩(Kris Bryant)日前上節目表示,「誰想去聖路易打球?」引來紅雀球迷不滿,當家鐵捕莫里納(Yadier Molina)也被惹毛,直接開砲嗆布萊恩是「低能球員」!

前小熊投手丹普斯特(Ryan Dempster)主持的談話節目,邀請到布萊恩來上節目,聊到在聖路易打球有多無聊,「誰想要在聖路易打球?實在是太無聊的地方。我常常被問想去哪裡打球?不想去哪裡打球?聖路易就是我不想去的地方。」

Kris Bryant explaining how playing in St. Louis is terrible. pic.twitter.com/qYM1mZJfZZ