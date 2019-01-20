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「老大」白目亂嗆聖路易　莫里納氣pupu：低能兒魯蛇

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▲▼布萊恩的判斷瑕疵將勝利送給對手。（圖／達志影像／美聯社）

▲「老大」布萊恩稱在聖路易打球很無聊。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

小熊和紅雀同屬國聯中區，兩隊一直將對方視為「世仇」，小熊「老大」布萊恩（Kris Bryant）日前上節目表示，「誰想去聖路易打球？」引來紅雀球迷不滿，當家鐵捕莫里納（Yadier Molina）也被惹毛，直接開砲嗆布萊恩是「低能球員」！

前小熊投手丹普斯特（Ryan Dempster）主持的談話節目，邀請到布萊恩來上節目，聊到在聖路易打球有多無聊，「誰想要在聖路易打球？實在是太無聊的地方。我常常被問想去哪裡打球？不想去哪裡打球？聖路易就是我不想去的地方。」

丹普斯特聽了「老大」這番言論之後，也加油添醋跟著說：「毫無機會，就算成為自由球員也不會想去那裡，這不會發生。」

由於雙方世仇關係，讓布萊恩此話一出馬上引發爭議，在聖路易紅雀效力15年的老將莫里納立即在Instagram上開嗆，「只有低能愚蠢的球員和魯蛇才會像布萊恩跟丹普斯特那樣發表這種的言論。」

▲球黏在莫里納身上。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅雀鐵捕莫里納。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字： 布萊恩小熊紅雀莫里納
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