澳網／球后哈勒普連兩輪苦戰3盤　32強戰碰大威

▲2019年澳網，哈勒普(Simona Halep)。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

澳網女單頭號種子哈勒普(Simona Halep)在今年初選擇不帶教練征戰，第二輪面對世界排名第56名的美國小將凱寧(Sofia Kenin)苦戰到第三盤才以6比3、6(5)比7以及6比4獲勝，下一輪將面對美國名將大威廉斯(Venus Williams)。

哈勒普在第一輪的比賽就在輸掉第一盤後連贏兩盤才晉級，此戰面對年僅20歲的美國小將也遇到強勢挑戰，凱寧全場擁有71%的一發進球率，致勝球32球只比哈勒普少1球，第二盤搶7決勝局5比5平手時連續兩次讓哈勒普回擊出界將比賽逼進第三盤。

第三盤第6局哈勒普遭破發陷入2比4落後，但她頂住壓力連下4局獲勝，但與去年拿下亞軍前兩輪都直落2相比，狀態有所下滑，哈勒普賽後表示，「我不知道我今天是怎麼贏的，很難去解釋場上發生什麼事。」第三輪她的對手將會是大威廉斯，大威廉斯在第二輪同樣打到第三盤才以6比3、4比6、6比0獲勝。

.@Simona_Halep is leaving it all on the court.#AusOpen pic.twitter.com/Y8IuVDubJ3 — #AusOpen (@AustralianOpen) 2019年1月17日

▲哈勒普精彩表現。