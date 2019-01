澳網／球后哈勒普連兩輪苦戰3盤　32強戰碰大威

▲2019年澳網,哈勒普(Simona Halep)。(圖/路透社)

記者黃琮舜/綜合報導

澳網女單頭號種子哈勒普(Simona Halep)在今年初選擇不帶教練征戰,第二輪面對世界排名第56名的美國小將凱寧(Sofia Kenin)苦戰到第三盤才以6比3、6(5)比7以及6比4獲勝,下一輪將面對美國名將大威廉斯(Venus Williams)。

哈勒普在第一輪的比賽就在輸掉第一盤後連贏兩盤才晉級,此戰面對年僅20歲的美國小將也遇到強勢挑戰,凱寧全場擁有71%的一發進球率,致勝球32球只比哈勒普少1球,第二盤搶7決勝局5比5平手時連續兩次讓哈勒普回擊出界將比賽逼進第三盤。

第三盤第6局哈勒普遭破發陷入2比4落後,但她頂住壓力連下4局獲勝,但與去年拿下亞軍前兩輪都直落2相比,狀態有所下滑,哈勒普賽後表示,「我不知道我今天是怎麼贏的,很難去解釋場上發生什麼事。」第三輪她的對手將會是大威廉斯,大威廉斯在第二輪同樣打到第三盤才以6比3、4比6、6比0獲勝。

