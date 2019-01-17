澳網／希臘移民高歌變主場　西西帕斯、莎卡立進32強

▲ 澳網希臘球迷。（圖／翻攝自澳網推特）



記者林育正／綜合報導

希臘勢力在本屆澳網徹底崛起。20歲世界排名15的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），以及23歲15名的女將莎卡立（Maria Sakkari）都在澳網闖進32強，讓居住在澳洲的希臘移民瘋狂唱起加油歌，讓墨爾本變成希臘主場。

澳洲擁有希臘本土之外最大希臘移民以及後裔社群，若是在西西帕斯和莎卡立比賽的看台上，彷彿來到奧林匹亞科斯足球俱樂部或是歐冠決賽賽場。他們的加油歌改編自希臘足球賽，現在南墨爾本FC也效法這種加油方式。「比賽後我泡在冰水裡，加油聲都還迴盪在腦中。」西西帕斯說。

▲西西帕斯 。（圖／達志影像／美聯社）



希臘球員自從賽普勒斯的「巴大叔」巴格達提斯（Marcos Baghdatis） 2006年闖進決賽後，已經很久沒有出現如此光景。球迷的加油聲甚至連在球場外都聽得見。「這真的太棒了！好多年沒有厲害的希臘網球選手，現在一次來了兩個。」穿著「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)球衣的球迷安東尼斯(Andonis)說，他特地和朋友從學離開車來墨爾本觀戰。

「能在這麼多球迷面前打球真的難以置信，讓你充滿鬥志，我超喜歡的。我們在希臘當地沒有太多比賽，在這就像在家鄉打球一樣。」來自希臘斯巴達的莎卡立說。當她賽後將護腕拋向觀眾席，球迷也唱起國歌回應。「這也是全新的經驗，我聽西西帕斯說這不是很常見，有兩名希臘球員闖進32強真的太棒了。」希臘記者吉歐加圖(Vicky Georgatou)說。

▲莎卡立。（圖／達志影像／美聯社）



「他們真的超大聲，有一群人幫你加油真的跟其他比賽很不ㄧ樣。我不覺得這是壓力，我總是希望球迷能更關注希臘球員。」西西帕斯說。