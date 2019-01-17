拒絕火箭底薪3年保障約　豪斯將回發展聯盟

▲火箭與豪斯(Danuel House Jr.)的協商破局。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

火箭前鋒豪斯(Danuel House Jr.)拒絕接受火箭所提出的三年底薪保障合約，由於雙向合約期限到期的緣故所以他將在今(17)日遭下放發展聯盟，但火箭另外好消息，射手戈登(Eric Gordon)在缺席8場後將於與籃網之戰歸隊。

去年11月27日火箭先與豪斯簽訂10天短約，他一加入馬上就成為輪換陣容中的一員，在合約到期後火箭以雙向合約將他簽下，按照規定簽下雙向合約的球員最多只能在NBA待45天，現期限已到，因此豪斯將先前往發展聯盟。豪斯在最近火箭陷入傷兵問題下已經連續12場比賽擔任先發，本季平均可以繳出9分3.6籃板投籃命中率45.8%具有一定水準。

豪斯的經紀人對《ESPN》表示他們拒絕了火箭所提出3年底薪保障合約，並且要求火箭在今年球季結束前將合約轉正，而如果最終火箭與豪斯仍未達成新約協議，豪斯將在季末成為自由球員。為了彌補他缺席的空缺火箭與灰狼棄將紐納里(James Nunnally)簽下10天短約。

紐納里聲稱他放棄了海外球隊不錯的報價選擇加盟火箭，「我感覺自己仍屬於NBA，這裡對我來說是不錯的機會，我最有自信的地方就是我的投籃，這就是我可以為球隊帶來的事，這兩年我在歐洲的球隊也都會不斷換防，我會熟悉火箭的體系。」

▲紐納里(James Nunnally)本季加盟灰狼但沒多久便遭釋出。（圖／達志影像／美聯社）

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