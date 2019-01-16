運動雲

> >

季後賽曾被洋基轟到跪地！　金炳賢還在澳職拚ERA0.93

ETtoday運動雲

金炳賢大聯盟生涯最後曾待過馬林魚隊。(圖／達志影像／美聯社)

▲金炳賢。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

39歲韓籍投手金炳賢不輕言退休，目前還在澳洲職棒打拼，在墨爾本王牌隊主投9.2局僅失掉1分，防禦率僅0.93。這位擁有美、日、韓三國職棒資歷的資深投手，出色的表現讓大聯盟專欄作家也特別撰文寫到關於他過去在大聯盟的事蹟。

1998年金炳賢在曼谷亞運4強戰對中國時中繼登板，4局狂飆10次三振，威猛的表現讓美國球探眼睛發亮，在亞運結束後，響尾蛇立即與他簽約，他也正式展開旅美生涯，並在隔年升上大聯盟，成為當時最年輕的球員，接下終結者一職。

響尾蛇在2001年打進世界大賽，面對當時氣勢如虹的洋基隊，前面6.1局無失分的金炳賢在第4戰慘被砲轟，搞砸球隊勝利機會，接著第5戰再度救援失敗，連兩場砸鍋讓他無法置信地蹲在投手丘上，成為大聯盟季後賽史上經典一幕。

儘管金炳賢在2001年世界大賽慘遭砲轟，但他在響尾蛇的成績並不差，效力6年期間拿下70次救援成功，2003年他被交易到紅襪，待了2個球季後，陸續輾轉加盟洛磯、馬林魚和響尾蛇，接著海盜、巨人都曾給合約，但最後都在春訓前被釋出。

在大聯盟沒有舞台的金炳賢在2010年加盟日職樂天金鷲，季後被宣告成為自由契約返回韓職耐克森英雄，隨後被交易到起亞虎隊，2016年整季無一軍出賽紀錄，最後被球團釋出，過去2年他成為棒球浪人，先到多明尼加聯盟打球，現在則是在澳職延續棒球生涯。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 金炳賢澳職
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女子上班遲到闖紅燈被攔下 對警撒嬌快開單：討厭死你啦

熱門新聞

味全龍重返中職！鎖定王建民、黃平洋、張泰山　最快2021年上陣

影／味全龍解散原因曝光！3連霸不到2個月「不打了」　頂新被罵20年

CBA／卡位推擠被撞倒　易建聯起身架枴胡瓏貿爆衝突

在騎士4季太操？詹皇恐休到2月底　前東家成員：上季消耗極大

影／味全龍重回中職？近期遞計畫書　邀王建民當教練

中職／張泰山證實頂新詢問重回職棒　希望我回來就回來

讀者回應

﻿

最新新聞

1味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

2美國帝亞佛伊淘汰第5種子安德森

3詹皇生涯最重傷勢每日復健5小時

439歲金炳賢還在拚！澳職ERA0.93

5差7支300轟　張泰山：我願再披龍袍

熱門新聞

1味全龍重返中職　鎖定王建民

2味全龍解散原因曝光　頂新被罵20年

3CBA／易建聯架枴胡瓏貿爆衝突

4在騎士消耗太大？詹皇恐休到2月底

5味全龍重回中職？　邀王建民當教練

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366