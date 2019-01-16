季後賽曾被洋基轟到跪地！　金炳賢還在澳職拚ERA0.93

▲金炳賢。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

39歲韓籍投手金炳賢不輕言退休，目前還在澳洲職棒打拼，在墨爾本王牌隊主投9.2局僅失掉1分，防禦率僅0.93。這位擁有美、日、韓三國職棒資歷的資深投手，出色的表現讓大聯盟專欄作家也特別撰文寫到關於他過去在大聯盟的事蹟。

1998年金炳賢在曼谷亞運4強戰對中國時中繼登板，4局狂飆10次三振，威猛的表現讓美國球探眼睛發亮，在亞運結束後，響尾蛇立即與他簽約，他也正式展開旅美生涯，並在隔年升上大聯盟，成為當時最年輕的球員，接下終結者一職。

響尾蛇在2001年打進世界大賽，面對當時氣勢如虹的洋基隊，前面6.1局無失分的金炳賢在第4戰慘被砲轟，搞砸球隊勝利機會，接著第5戰再度救援失敗，連兩場砸鍋讓他無法置信地蹲在投手丘上，成為大聯盟季後賽史上經典一幕。

儘管金炳賢在2001年世界大賽慘遭砲轟，但他在響尾蛇的成績並不差，效力6年期間拿下70次救援成功，2003年他被交易到紅襪，待了2個球季後，陸續輾轉加盟洛磯、馬林魚和響尾蛇，接著海盜、巨人都曾給合約，但最後都在春訓前被釋出。

在大聯盟沒有舞台的金炳賢在2010年加盟日職樂天金鷲，季後被宣告成為自由契約返回韓職耐克森英雄，隨後被交易到起亞虎隊，2016年整季無一軍出賽紀錄，最後被球團釋出，過去2年他成為棒球浪人，先到多明尼加聯盟打球，現在則是在澳職延續棒球生涯。

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