SBL／梅奧解放探花實力砍37分　獲第9週單週最佳球員

▲梅奧（O.J. Mayo）對台啤豪取37分，獲選第9週單週最佳球員。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

史上NBA選秀最高順位洋將梅奧（O.J. Mayo），在適應SBL節奏也慢慢從傷勢中走出，延續上週連續2場飆破30分大關，10日面對台啤又繳出37分、12籃板、7助攻的驚人數據，2場比賽場均26.5分、12籃板、5助攻，三分球命中率高達56.3%，獲選為第9週單週最佳球員。

年僅31歲的梅奧暫別9年的NBA生涯，頂著2008年選秀探花的身份加盟SBL達欣工程。在體能調節與適應裁判尺度、比賽節奏後逐漸找回昔日身手，延續上週2場比賽飆破30分大關，10日對台啤出賽37分鐘，三分球10投7中轟炸本季次高37分，外帶12籃板、7助攻、2抄截。12日面對台銀24分鐘發揮空間，也有16分、12籃板雙十演出。

梅奧本季15場出賽，場均22.1分、7.7籃板、4.3助攻、1.5抄截，上週兩場比賽以將近56.3%外線命中率飆進9顆三分球，場均26.5分、12籃板、5助攻幫助達欣2連勝，擠下金酒新洋將佐藍（Zoran Vrkic），以及生涯總得分4899分登基SBL歷史得分王的裕隆看板球星呂政儒，獲得第9週單週最佳球員肯定。

首度拿下單週最有價值球員的梅奧表示：「感謝大家的肯定，謝謝我的球團及隊友的努力，很高興可以幫助球隊贏球！」