男排奧運培訓隊大名單　亞運銅牌隊長陳建禎、電眼雙胞胎領軍

▲亞運男排銅牌戰,中華男排擊敗卡達。（圖／記者張克銘攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

中華男子排球以及女子排球國家隊，今年（2019年）最重要的就是要拼2020年東京奧運資格，中華排協也首次規劃了國家隊一隊及二隊的模式，並公佈男女排奧運培訓大名單，男排方面，聘請塞爾維亞籍的 Moro Branislav 擔任總教練，大家熟悉的國家隊陣容陳建禎、林宜暉等都入選。

男女排今年重要比賽包括了東京奧運洲際資格賽、亞洲錦標賽、挑戰者盃資格賽、世大運排球賽、亞洲U23錦標賽，其中中華男排更在印尼亞加達亞運中，睽違20年奪下銅牌，再創佳績也讓大家非常期待接下來的表現。

中華排協秘書長鄭松益曾提到，「這次將建立國家隊一隊二隊的概念，並將大名單擴大至30至36人，國家隊將聘請外籍總教練。」中華排協15日公布了奧運培訓大名單，教練團部分，聘請Moro Branislav 擔任總教練，帶領男排奪下亞運銅牌的陳裕安，則是擔任教練，另一名教練則為黃偉翔，以及3名訓練員何政勳、洪鎧蔚、林豐慶。

男排奧運培訓隊完整名單如下，共34人入選

舉球員：

戴儒謙、石修智、黃宇晨、劉佳昌、柯凱傑、莊哲育

攻擊手：

陳建禎、黃建逢、劉鴻敏、劉鴻杰、吳宗軒、林宜暉、王明浚、詹旻瀚、高偉誠、黃澄浩、周建宏、宋柏霆、焦璿誠、黃品享、張景翔、張育陞

中間手：

顏振富、陳昱翰、陳建廷、陳政錡、鄭文貴、柯宗甫、林昱丞

自由球員：

李佳軒、蘇厚禎、張昀亮、李鎧亦、蔡承翰

男排名單中，多是亞運熟悉班底，包括「黑狗」隊長陳建禎、電眼雙胞胎劉鴻敏、劉鴻杰、蘇厚禎、吳宗軒、林宜暉等人，搭配上在企業聯賽表現傑出的黃澄浩、鄭文貴、焦璿誠等人。

中華排協表示，「2018雅加達亞運奪銅後，球員們仍鬥志高昂，但為配合世大運及U23賽事，選訓委員會也補強了一批身材條件優秀的年輕選手，分批參加今年各項重要比賽，並展望2022年杭州亞運奪牌及2024年巴黎奧運取得參賽權。」

培訓隊將從2月1日起開始調訓，集訓開始後，由教練團評估選手訓練成效後分成一隊、二隊，並每月考核選手狀態調整陣容，以參加不同層級的國際賽事，並讓選手及教練團有調整備戰的空間。