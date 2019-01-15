遊騎兵不想再沉淪　鎖定「滑球怪物」歐塔維諾、艾倫兩大牛棚

▲歐塔維諾（Adam Ottavino）。(圖／達志影像／美聯社)

記者潘泓鈺／綜合報導

連續兩年美聯西區稱霸後快速轉衰，遊騎兵去年輸掉95場比賽，休賽期從投手環節開始補強，根據外媒15日報導，他們聯絡了「滑球怪物」歐塔維諾（Adam Ottavino）、印地安人終結者艾倫（Cody Allen），打算一次網羅。

根據《The Athletic》名記者羅森索爾（Ken Rosenthal）15日報導，遊騎兵非常不滿意去年的成績，因此積極的補強投手環節，不過他們鎖定的目標為「不會太貴的牛棚、內野手」為主，這次他們一次聯絡了歐塔維諾、艾倫兩名牛棚投手。

▲印地安人終結者艾倫（Cody Allen）。（圖／達志影像／美聯社）

連續5年防禦率都在3以下，艾倫成為印地安人最可靠的最後一道防線，7年職業生涯貢獻149後援，不過上季卻大走樣，4.70防禦率、挨11轟、33保送、失35分都是生涯最差，不過他的K9值仍有10.7的高水準。

現年33歲的歐塔維諾靠著犀利的滑球成為「三振型」強投，去年總計77.2局狂飆112次三振，K9值高達13.0，以2.43防禦率貢獻6勝4敗，WAR更是驚人的2.0，是洛磯近年崛起的大功臣。不僅遊騎兵有興趣，包括恐怕帶不回守護神金柏瑞（Craig Kimbrel）的紅襪，以及洋基兩強都有意網羅。