中職／藍寅倫獲3年複數約責任更重：不能讓球隊失望

▲藍寅倫。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／嘉義報導

Lamigo桃猿14日開訓，全員到齊展開第一階段春訓，外野手藍寅倫上季表現受到肯定，與球隊簽下3年複數約，生涯獲得首張複數年約：「獲得長約對我來說是種責任，更不能讓球隊失望，希望新球季能有更多貢獻回報球隊。」

藍寅倫2013年底選秀會在第7輪被桃猿選進，2014新人年出賽88場，繳出0.339打擊率，最終拿下新人王獎項，接下來幾年都因傷影響出賽，去年找回身手，出賽107場為生涯單季最多，繳出146支安打、0.335打擊率、15轟創生涯新高，另有64分打點，總冠軍系列賽出賽5場，合計24打數11安打，包括2轟，打擊率0.458、長打率0.708。

球隊肯定藍寅倫的表現，與他簽下3年複數約，保證月薪35萬，前2年出賽數達到設定門檻，第3年月薪上看45萬。對於第3年月薪將依據前2年的表現有所變動，藍寅倫表示：「還是考驗我的身體狀況，畢竟我太容易受傷了。」

「先前因為受傷關係，自己也不好意思和球團談複數年約。」藍寅倫說：「還是感謝球隊的肯定，複數年約對選手來說是保障。」談到新球季目標，他依舊老話一句：「身體健康最重要，季後除了自主訓練之外，也順便『進廠維修』，希望今年能夠繼續穩定在一軍出賽。」