運動雲

> >

中職／藍寅倫獲3年複數約責任更重：不能讓球隊失望

ETtoday運動雲

▲藍寅倫。（圖／記者王真魚攝）

▲藍寅倫。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／嘉義報導

Lamigo桃猿14日開訓，全員到齊展開第一階段春訓，外野手藍寅倫上季表現受到肯定，與球隊簽下3年複數約，生涯獲得首張複數年約：「獲得長約對我來說是種責任，更不能讓球隊失望，希望新球季能有更多貢獻回報球隊。」

藍寅倫2013年底選秀會在第7輪被桃猿選進，2014新人年出賽88場，繳出0.339打擊率，最終拿下新人王獎項，接下來幾年都因傷影響出賽，去年找回身手，出賽107場為生涯單季最多，繳出146支安打、0.335打擊率、15轟創生涯新高，另有64分打點，總冠軍系列賽出賽5場，合計24打數11安打，包括2轟，打擊率0.458、長打率0.708。

球隊肯定藍寅倫的表現，與他簽下3年複數約，保證月薪35萬，前2年出賽數達到設定門檻，第3年月薪上看45萬。對於第3年月薪將依據前2年的表現有所變動，藍寅倫表示：「還是考驗我的身體狀況，畢竟我太容易受傷了。」

「先前因為受傷關係，自己也不好意思和球團談複數年約。」藍寅倫說：「還是感謝球隊的肯定，複數年約對選手來說是保障。」談到新球季目標，他依舊老話一句：「身體健康最重要，季後除了自主訓練之外，也順便『進廠維修』，希望今年能夠繼續穩定在一軍出賽。」

關鍵字： 中職中華職棒Lamigo桃猿藍寅倫
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

推薦閱讀

中職／林泓育為環境曾想過行使FA　猿提前換約很有誠意

中職／江國謙中繼很好用　洪總期待養成先發

中職／桃猿不續約克恩三世　洪總：情緒點太多

中職／續留史博威　洪總：已經有感情了，他很nice

熱門新聞

中職／與郭泓志鬧翻被交易？　倪福德說明：一頭霧水

中職／鼓勵選手勇於發問　陳瑞昌採用開放式教學

中職／廖健富薪水3級跳為父母買房　休季自聘訓練師

中職／桃猿不續約克恩三世　洪總：情緒點太多

中職／喜歡統一獅年輕氛圍　江奕昌感受凝聚力

中職／西武巨蛋整修　雙獅交流賽改到高知

讀者回應

﻿

最新新聞

1公牛拒絕買斷羅培茲

2受邀12強賽　陳偉殷尷尬

3中信兄弟新聘外籍打擊教練泰銳

4菜鳥林祖傑選39　鎖定游擊金手套

5湖人主帥華頓將在下一場調整先發

熱門新聞

1與郭泓志鬧翻被交易　倪福德親自說明

2鼓勵勇發問　陳瑞昌採開放式教學

3廖健富為父母買房　休季聘訓練師

4桃猿不續約克恩三世　情緒點太多

5統一年輕氛圍　江奕昌感受凝聚力

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

猛龍過江雙吳出擊

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366