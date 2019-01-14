中職／林泓育為環境曾想過行使FA　猿提前換約很有誠意

▲林泓育。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／嘉義報導

Lamigo桃猿精神領袖林泓育去年季後未行使自由球員權利，在季中便與球隊提前換約，簽下3年複數年約。林泓育14日開訓時透露，以打球的角度思考，本身傾向留在母隊，但為了大環境的著想，也曾有行使FA的想法：「我不是為了自己想要行使FA，而是為了這個制度和環境。」

林泓育2014年季中曾與球隊提前換約，簽下5年合約總值2760萬元，2014年月薪本是26萬元變成40萬元、2015年本是月薪31萬也變成40萬，2016年月薪45萬、2017年月薪50萬、2018年月薪55萬元。

去年因傷出賽受影響，主要擔任指定打擊，出賽87場、打擊率3成43，不過在陳金鋒、林智勝離隊之後，扮演球隊精神領袖重任，受到球團的重視，雙方再度於季中提前換約，據了解，上半季就已達成共識，去年月薪從55萬加到60萬，2019年月薪70萬、2020年月薪75萬、2021年月薪80萬元。

「球隊跟我談約滿快的，我覺得合約這種東西不用太複雜，雙方覺得合理、各退一步就好。」談約能夠如此順利，林泓育認為，主要也是彼此互相了解，他也感謝球隊的肯定：「球團真的很有誠意，我也會繼續努力，打出應有的表現。」

被問到是否曾想過行使FA，林泓育坦言曾有此想法：「是有想過為了制度行使FA，我想的角度不是因為自己想轉隊，為環境行使也沒有不好，不管在哪工作、做任何事，體制都需要被衝撞；想要更好才會想要衝撞，只是當初能決定的時間太短，自己是第一次碰到這種事， 也沒有太多時間思考周全。」

