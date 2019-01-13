中職／廖健富薪水3級跳為父母買房　休季自聘訓練師

▲廖健富。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

Lamigo桃猿強打少年廖健富菜鳥年表現亮眼，新球季月薪自原本的6萬增至18.5萬，身價漲逾3倍。年僅20歲的廖健富獲高薪，對未來有所規劃，孝順的他也在嘉義為父母買了房子。

面對新人第一年，廖健富雖然與新人王獎項擦身而過，又因打席數不夠導致無法爭取打擊王，但出賽88場，累計292打數打出113支安打、10支全壘打、69打點，打擊率3成87，表現仍受到球團肯定，成為目前陣中調薪幅度最高的球員。

「真的很感謝球團的肯定，也很滿意有這樣的結果（加薪）。」薪水3級跳，加上去年有理財規劃，廖健富也為父母買了一棟房子，「去年就有準備（買房），一直都有在看，想讓父母住得更好一點，終於看到喜歡的了。」

休季期間，廖健富投入冬盟賽事，結束後返回桃園自主訓練，因為擔心自己一個人訓練沒方向，決定自聘訓練師：「有專業人員協助，自己比較知道怎麼練，主要就是加強肌力，特別是受傷的部分。」

去年因肩傷影響傳球，廖健富下半季幾乎沒有蹲捕，原本預計在冬盟復出蹲捕，但傳球仍有不適，最終仍以打擊為主，好消息是，他的傷勢已無大礙，「離冬盟結束也一個月了，目前都能正常訓練，春訓（守備）沒有問題。」