運動雲

> >

中職／廖健富薪水3級跳為父母買房　休季自聘訓練師

ETtoday運動雲

▲▼2018中華職棒年度頒獎典禮,廖健富。（圖／記者季相儒攝）

▲廖健富。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

Lamigo桃猿強打少年廖健富菜鳥年表現亮眼，新球季月薪自原本的6萬增至18.5萬，身價漲逾3倍。年僅20歲的廖健富獲高薪，對未來有所規劃，孝順的他也在嘉義為父母買了房子。

面對新人第一年，廖健富雖然與新人王獎項擦身而過，又因打席數不夠導致無法爭取打擊王，但出賽88場，累計292打數打出113支安打、10支全壘打、69打點，打擊率3成87，表現仍受到球團肯定，成為目前陣中調薪幅度最高的球員。

「真的很感謝球團的肯定，也很滿意有這樣的結果（加薪）。」薪水3級跳，加上去年有理財規劃，廖健富也為父母買了一棟房子，「去年就有準備（買房），一直都有在看，想讓父母住得更好一點，終於看到喜歡的了。」

休季期間，廖健富投入冬盟賽事，結束後返回桃園自主訓練，因為擔心自己一個人訓練沒方向，決定自聘訓練師：「有專業人員協助，自己比較知道怎麼練，主要就是加強肌力，特別是受傷的部分。」

去年因肩傷影響傳球，廖健富下半季幾乎沒有蹲捕，原本預計在冬盟復出蹲捕，但傳球仍有不適，最終仍以打擊為主，好消息是，他的傷勢已無大礙，「離冬盟結束也一個月了，目前都能正常訓練，春訓（守備）沒有問題。」

關鍵字： 廖健富中職中華職棒Lamigo桃猿
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

推薦閱讀

中職／桃猿不續約克恩三世　史博威回鍋

熱門新聞

中職／桃猿不續約克恩三世　史博威回鍋

中職／韓職超猛洋投索沙確定加盟　富邦不找4號洋投

中職／與郭泓志鬧翻被交易？　倪福德說明：一頭霧水

中職／賀亮德、康雷是難纏洋打？曾智偵：路易士像恰恰

柯瑞破三分進球紀錄成歷史第3　湯神：未來他第1我第2

幹大的！費城人搞定馬查多、哈波後　還要凱戈、金柏瑞

讀者回應

﻿

最新新聞

1同期站穩一軍　楊岱均仍在努力

2盧敬堯／楊博涵奪泰國大師亞軍

3NFL愛國者戰電光人　老鷹對聖徒

4葛瑞芬與快艇教頭交易後不曾交談

5選秀狀元開季二軍　鑼總：增加經驗

熱門新聞

1桃猿沒留克恩三世　史博威回鍋

2韓職超猛洋投索沙確定加盟富邦

3與郭泓志鬧翻被交易　倪福德親自說明

4誰是中職最難纏洋打？

5湯神：柯瑞未來三分進球歷史第1

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

張若凡《眼淚成詩》一見對手腿軟　羅志祥：我覺得妳是故意的

平民VS貴婦裝扮逛名牌店！ 櫃姐反應「差很大」讓她超傻眼

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366