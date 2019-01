學弟怒煽學長2次火鍋　唐斯27分27籃板滅戴維斯30分

▲鵜鶘戴維斯(左)遭肯塔基學弟灰狼唐斯(右)蓋火鍋。(圖/CFP)

記者陳瑞浩/綜合報導

灰狼13日迎戰鵜鶘,肯塔基大學前後期(University of Kentucky)頂尖長人上演對決,灰狼唐斯(Karl-Anthony Towns)全場繳出27分與生涯新高的27籃板,除了寫下生涯第9次雙20表現,還送出4顆火鍋,其中2顆就賞給鵜鶘學長戴維斯(Anthony Davis),他的好表現也使戴維斯的30分、14籃板黯然失色,灰狼終場也以110比106擊敗鵜鶘。

灰狼第一節雖然仍遭戴維斯砍下14分、7籃板並以2分落後,但第二節灰狼唐斯、瓊斯(Tyus Jones)、提格(Jeff Teague)於七分鐘時連取8分將分差反超,灰狼也以2分領先進入到下半場。

KAT went off for 27 PTS & 27 REB tonight! pic.twitter.com/cG6Rh6IHfy