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學弟怒煽學長2次火鍋　唐斯27分27籃板滅戴維斯30分

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▲▼唐斯（Karl-Anthony Towns）、戴維斯（Anthony Davis）。（圖／CFP）

▲鵜鶘戴維斯（左）遭肯塔基學弟灰狼唐斯（右）蓋火鍋。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

灰狼13日迎戰鵜鶘，肯塔基大學前後期（University of Kentucky）頂尖長人上演對決，灰狼唐斯（Karl-Anthony Towns）全場繳出27分與生涯新高的27籃板，除了寫下生涯第9次雙20表現，還送出4顆火鍋，其中2顆就賞給鵜鶘學長戴維斯（Anthony Davis），他的好表現也使戴維斯的30分、14籃板黯然失色，灰狼終場也以110比106擊敗鵜鶘。

灰狼第一節雖然仍遭戴維斯砍下14分、7籃板並以2分落後，但第二節灰狼唐斯、瓊斯（Tyus Jones）、提格（Jeff Teague）於七分鐘時連取8分將分差反超，灰狼也以2分領先進入到下半場。

▲唐斯繳出27分、27籃板

但灰狼第三節火力下降又遭鵜鶘反超，第四節灰狼終於靠著薩里奇（Dario Saric）單節取下11分表現下將分差追平，兩隊最後5分鐘互有往來平手達3次，但唐斯在2分鐘時飆進3分彈，瓊斯也上籃拿下2分，灰狼終於取得3分領先，兩隊隨後陷入1分鐘未進球的防守大戰，唐斯更在2分半鐘連續給學長戴維斯2次火鍋，瓊斯則在54秒時穩穩罰進2球終結比賽懸念，灰狼終場就以4分差擊敗鵜鶘。

灰狼唐斯全場拿下27分與生涯新高的27籃板，同時也有3助攻、2抄截，薩里奇與瓊斯也各有14分表現，上役以6場休兵後繳出21分的羅斯（Derrick Rose）此役再因腳踝痠痛缺陣，聯盟最年輕32歲灰狼教頭桑德斯（Ryan Saunders）則在此役後近3戰拿下2勝。

鵜鶘以戴維斯的30分、14籃板為最佳，哈樂戴（Jrue Holiday）繳出25分、7助攻，藍道（Julius Randle）也有22分、11籃板。

▼唐斯連蓋兩次戴維斯火鍋 

關鍵字： 灰狼戴維斯唐斯鵜鶘NBA
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