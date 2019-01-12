猛龍過江／「對不起親朋好友」葉俊宏職業首戰不甘落敗

▲葉俊宏職業格鬥首戰惜敗鄧志安。（圖／記者黃克翔攝，下同）



記者路皓惟／台北報導

「對不起來支持我的親朋好友。」業餘格鬥好手葉俊宏在12日迎來猛龍過江職業技擊爭霸賽生涯首場職業賽，拚到右手整個腫起來，但可惜最後仍敗給來自香港的柔術好手鄧志安，讓他相當不甘心，直呼對不起。

職業首戰由兩位輕量級的港台小將對決，一開局，兩人都無懼搏拳，葉俊宏迅猛的出拳，但一度被對手壓制在地上，挺過第一局後，葉俊宏攻勢更加猛烈，幾次拳腳組合都將香港選手打擊出擒抱範圍外。

第三回合，兩人都顯得體力下降，葉俊宏雖有拳腳輸出，卻無法在地面戰場取得優勢，鄧志安憑藉熟練的地板翻轉頻頻化險為夷。第三回合一分半的時候，鄧志安一個準確的俯衝，將台灣選手拖入地面戰，最後兩人打滿三回合，鄧志安以裁判比分2比1分歧判定獲勝。

在宣判落敗的那一刻，葉俊宏低著頭相當失望，「原本以為自己會贏的！對不起所有支持我的親朋好友們，這次狀況調整得很好，但還是輸了，努力那麼久就差這麼一點點，心情真的很不好。」看到子弟兵失望的模樣，不忍心的教練在旁鼓勵，「你已經是我心目中的冠軍。」

儘管職業生涯首戰就落敗，葉俊宏心裡滿是不甘心，坦言信心也有點受挫，但他不輕易放棄，未來還是會繼續打下去，希望能將勝利獻給一路支持的親朋好友。

葉俊宏大學以前從未接觸任何運動，直到參加武甲綜合武術新竹館的課程，從散打學起，得知有猛龍過江賽事後，再進一步練習MMA。目前他在中華電信任職維修工程師。