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西蒙斯痛批球隊打球「很軟」　巴特勒：我不喜歡這個詞

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▲七六人，西蒙斯，巴特勒。（圖／CFP）

▲西蒙斯痛批球隊打球太軟，巴特勒表示不喜歡。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

七六人12日在主場以121比123敗給東區倒數第4的老鷹，球隊正遭逢2連敗，而這也讓西蒙斯(Ben Simmons)感到非常不爽，賽後怒批全隊打球「太軟」這也是他本季第2次批評球隊打球軟，不過本季才加盟費成的巴特勒(Jimmy Butler)卻對西蒙斯說法相當不滿易，「我不喜歡這個詞！」

本戰由於「大帝」恩比德(Joel Embiid)缺戰，七六人內線慘遭老鷹爆打，在內線亞特蘭大就砍了62分，籃板總數老鷹也足足多了14顆，加上外圍又無法抵擋對手猛射，最終也難逃落敗下場，西蒙斯賽後被問及輸球的原因是否出在身體對抗，他毫不猶豫批評，「絕對是，我們打球太軟了！」這是他本季第2次公開批評球隊，去年11月5日慘敗籃網25分後，「西帝」也罵球隊打球太軟。

對於過去在灰狼同樣嗆隊友打球軟的巴特勒，聽到西蒙斯批評也非常不滿意，「我不喜歡軟這個詞，我只是覺得我們沒有做到我們應該做的表現而已，我不會說任何人軟，我只是覺得我們在比賽各方面都受到重挫，對手從跳球後就佔據上風，並且連續48分鐘都保持住優勢。我希望我們能保持團結，不要有任何人去批評別人。

不過身為一支年輕的隊伍，西蒙斯仍希望球隊打出對抗性，「我覺得我們沒有打出足夠對抗性，在防守端沒有拿出水準，隨便就讓對手在我們身上得分，每次這樣都應該要覺得沮喪。」

▲七六人超級新秀西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲西蒙斯認為球隊沒有對抗性。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA七六人西蒙斯巴特勒
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