湖人西區第八位置快不保　華頓重申與高層關係良好

▲湖人主帥華頓(Luke Walton) 。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

湖人主帥華頓(Luke Walton)的去留在湖人最近因詹姆斯缺陣而戰績不佳的情況下又被拿出來討論，但華頓再次重申自己與湖人總裁魔術強森(Magic Johnson)的關係非常好，認為自己不會被撤換。

據先前媒體報導，去年10月底魔術強森告誡過華頓，讓許多人猜測華頓工作不保。加上今(12)日客場慘敗爵士後，湖人在詹姆斯(Lebron James缺陣後的戰績是3勝6敗，目前與西區第9名的爵士已經僅剩1場勝差。華頓表示，「我和魔術強森的關係很好，老實說，只要我打給他，他都會在一兩個小時後回撥電話，他想要贏球而我也是，我們的想法是一致的，我不覺得他會將我開除。」

根據《The Athletic》報導，華頓在談到去年10月底的會議時表示，「我們當時確實一對一談過了，現在我們之間絕對百分之百沒問題了，當時的談話也沒有任何不舒服的感覺，我們的最終目標仍然相同。」湖人接下來將面對騎士以及公牛兩支東區弱旅，仍非常有機會穩住西區第八的位置。

▼湖人一哥詹姆斯(Lebron James)受傷已經連續缺戰。（圖／CFP）