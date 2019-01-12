運動雲

> >

林書豪追求者再多一隊　拓荒者願意拿首輪籤換豪哥

ETtoday運動雲

▲▼ 林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲據傳拓荒者想網羅林書豪加盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

距離本季交易大限還剩約4週的時間，多支季後賽邊緣球隊都試圖透過交易補強戰力，根據外電報導，不少球隊願意用首輪選秀權來交易富有經驗並能夠立刻帶來幫助的老將，林書豪也再度被點名，這次是拓荒者隊想要網羅「哈佛小子」。

目前球季過了將近一半，今年上半季呈現「西特強、東特弱」的現象，此一現象也讓目前全聯盟至少有25支球隊，在季後賽行列或是距離分區前8最多也僅差3.5場勝差就可以擠進季後賽，因此不少欠缺臨門一腳就可以踏入季後賽大門的球隊都想方設法來補強戰力。

根據《SportingNews》報導，拓荒者想要網羅林書豪來加強板凳深度，儘管拓荒者目前暫居西區第四，不過也只領先西區第八名2場勝差，因此為了能夠在西區列強中鞏固排名願意拿首輪籤來換取即戰力。拓荒者也對魔術隊羅斯（Terrence Ross）、西蒙斯（Jonathon Simmons）等球員保有興趣，但其中林書豪還是他們的交易首選。

▲▼林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲本季有關林書豪交易傳聞不斷。（圖／達志影像／美聯社）

儘管拓荒者想要豪哥也要看老鷹點不點頭，老鷹季前向籃網盤來林書豪是希望能夠帶領菜鳥楊恩（Trae Young）成長，殊不知林書豪在有限的上場時間展現出高效身手，也讓多支球隊備感興趣，因此對於老鷹來說在交易截止日2月8號（台北時間）前，都能夠仔細地看看想迎娶豪哥「聘金」。

關鍵字： NBA老鷹拓荒者林書豪
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

SBL／NBA等級強森加盟4戰全勝　麥班達：璞園陣容更完整

adidas超神外套　突顯張鈞甯好身材、彭于晏帥氣升級

中職／陳鴻文是清白的！　政論節目誹謗放水遭起訴

林書豪追求者再多一隊　拓荒者願意拿首輪籤換豪哥

林書豪關鍵時刻成球隊主控　赫爾特飆生涯新高退七六人

SBL／台銀一次換掉雙洋將　台啤帥哥射手愛德嚇到了

讀者回應

﻿

最新新聞

135歲老捕手馬丁重回洛城

2唐西奇飆關鍵三分退灰狼

3豪哥關鍵期主控　赫爾特29分退費城

4洋基簽金手套雷瑪西烏

5又傳新買家　拓荒者願丟首輪籤換豪哥

熱門新聞

1麥班達：強森讓璞園陣容更完整

2張鈞甯、彭于晏詮釋adidas神單品

3陳鴻文清白！政論節目誹謗放水遭起訴

4又傳新買家　拓荒者願丟首輪籤換豪哥

5豪哥關鍵期主控　赫爾特29分退費城

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366