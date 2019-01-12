林書豪追求者再多一隊　拓荒者願意拿首輪籤換豪哥

▲據傳拓荒者想網羅林書豪加盟。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

距離本季交易大限還剩約4週的時間，多支季後賽邊緣球隊都試圖透過交易補強戰力，根據外電報導，不少球隊願意用首輪選秀權來交易富有經驗並能夠立刻帶來幫助的老將，林書豪也再度被點名，這次是拓荒者隊想要網羅「哈佛小子」。

目前球季過了將近一半，今年上半季呈現「西特強、東特弱」的現象，此一現象也讓目前全聯盟至少有25支球隊，在季後賽行列或是距離分區前8最多也僅差3.5場勝差就可以擠進季後賽，因此不少欠缺臨門一腳就可以踏入季後賽大門的球隊都想方設法來補強戰力。

根據《SportingNews》報導，拓荒者想要網羅林書豪來加強板凳深度，儘管拓荒者目前暫居西區第四，不過也只領先西區第八名2場勝差，因此為了能夠在西區列強中鞏固排名願意拿首輪籤來換取即戰力。拓荒者也對魔術隊羅斯（Terrence Ross）、西蒙斯（Jonathon Simmons）等球員保有興趣，但其中林書豪還是他們的交易首選。

▲本季有關林書豪交易傳聞不斷。（圖／達志影像／美聯社）



儘管拓荒者想要豪哥也要看老鷹點不點頭，老鷹季前向籃網盤來林書豪是希望能夠帶領菜鳥楊恩（Trae Young）成長，殊不知林書豪在有限的上場時間展現出高效身手，也讓多支球隊備感興趣，因此對於老鷹來說在交易截止日2月8號（台北時間）前，都能夠仔細地看看想迎娶豪哥「聘金」。