SBL／NBA等級強森加盟4戰全勝　麥班達：璞園陣容更完整

▲強森（Orlando Johnson）斬獲22分、5助攻，璞園斬斷富邦勇士6連勝。（圖／資料照）

記者潘泓鈺／台北報導

璞園在強森（Orlando Johnson）22分的帶領下，11日以95比90斬斷富邦勇士的6連勝，強森加盟後的4戰全勝。總教練麥班達直言，球隊在找小洋將時就鎖定能夠在進攻當機挺身而出的人選，強森的到來讓璞園陣容更完整。

「這場勝利就是靠團隊合作所拿下的，」麥班達賽後說道，「我們在找小洋將人選時，就是要找球隊進攻當機時能夠來處理球的人，現在的璞園陣容更加完整了。」

衛冕軍璞園開季時雙洋將人選為全能的鋒線瓊斯（Emmanuel Jones）搭配苦工型長人麥克（Michael Holyfield），這組合打出2勝6敗的戰績。將麥克換成身手較全面的前鋒凱爾（Kyle Myers）後才開始有起色，瓊斯受傷聖誕節後遭撤換，才找來擁有2年NBA經驗的後衛強森。

強森上週3場出賽場均23.7分、7.3籃板、3.7助攻，今晚繳出22分、3籃板、5助攻，幫助璞園拉出4連勝高潮，10勝8敗逼近前段班的3隊，距離第3名的裕隆半場勝差。

富邦勇士總教練許晉哲坦言，第一次對到強森還找不到有效能夠限制他的防守者，加上此役板凳與先發的貢獻出現嚴重失衡，最重要的是團隊10次助攻完全被璞園的25次比下，儘管分數緊咬但最終還是無法逆轉。