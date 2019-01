從PlayStation到外太空　Paul George PG3亮相

▲Paul George "PG3"。(圖/Nike提供 以下同)

體育中心/綜合報導

在NBA征戰的九個賽季和加州帕姆代爾市的成長歲月,一起成就了喬治(Paul George)今天在聯盟當中的地位。人們或許難以想像,喬治也曾在艱難中前行——在泳池中,手持啞鈴,隨著自己加速跳動的脈搏,在池底一步一步往最深處邁進。

「隨著在聯盟中經歷的增長,我常常會問自己:如何成為一名更高效的球員?我需要讓自己在不浪費多餘精力的情況下,繼續保持高水準的競技狀態。」喬治說, 「上個賽季結束時,我意識到自己需要在打球時更好地控制呼吸,所以在休賽期的訓練中加入了水下行走。」

從PG1開始,而後升級到PG2,並在其基礎上演變出PG2.5,喬治的簽名鞋系列講述了一個全方位提升自我意識,精益求精的故事。系列產品的持續進化,正如變得更加成熟的喬治本人,他更加相信自己的同時也越來越清楚自己渴望突破的極限。

喬治對於第三代簽名球鞋,與耐克籃球鞋設計師東尼·哈德曼(Tony Hardman)在打造PG3的過程中遵循的三條重要原則核心課題是:更快。

球鞋所能支持的速度必須要跟上當今比賽的高速節奏,更不用說喬治身邊還有那位把比賽速度提到另一個檔位的隊友了。哈德曼給予的回應則是:刨去繁複的部分,只在PG3上留下最關鍵的元素,從而為喬治的比賽提速。

卸下了多餘的部件(例如過多的TPU),將鞋舌與鞋領一體化,並在中底使用了一種更軟、更輕的泡棉(喬治表示自己更能夠感受到來自前掌Zoom氣墊的反饋,這正是Zoom氣墊受到擠壓以後與更輕質的泡棉所產生的共同作用),再加上鞋面網眼材質的運用,使得PG3完美實現了輕量化這一目標。

「輕量化契合了喬治的比賽風格。他在三分線外站定投籃時的起跳方式,以及在攻防兩端大量的切入和急起急停都會運用到前腳掌發力,”哈德曼說,“更輕質的中底泡棉和前掌Zoom氣墊可以令他更快速地啟動。」

喬治明確表示,自己現在的跑動比職業生涯的任何時候都多。其中的一個原因便是他在俄克拉荷馬雷霆隊中所擔當的全能角色。進攻端的持球擋拆、低位掩護、交叉跑位使得喬治必須更懂得利用空間,保持高效的移動;在防守端,作為一名攻防一體的球員,他還需要去盯防對方的箭頭球員。整場比賽,喬治都要在球場的兩端保持主動,盡力在每一個回合都為球隊創造積極的影響。

為了滿足這樣的移動,PG3採用的環形排列底紋設計可以幫助喬治更犀利地切入,準確迅速地完成急停以及得分。同時,從PG2延續而來的前掌「動態翅膀」,給喬治提供了更好的包裹。

“當你刨去鞋面裡面多餘的支撐疊層以後,就可以獲得更柔軟更整體的貼合。”哈德曼解釋道,「這就是前掌動態綁帶的作用。鞋面提供下層的包裹,『翅膀』則穩穩地鎖住雙腳。」

喬治晉升為聯盟頂尖球員的同時,並沒有忘記自己出發的地方。PG1與PG2兩代球鞋演繹了喬治對於電子遊戲的熱愛。而這次的PG3則用來源於NASA研究中心的配色靈感,致敬了他的家鄉帕姆代爾(NASA研究中心所在地)。印在鞋後跟處的文字來源於人類對月球的探索,也是喬治最愛的格言之一:如果月球上都有人類的腳印,那天空還算什麼極限。(Don't tell me the sky's the limit when there are footprints on the moon.)

這些個人情結被植入到了整雙鞋的基因內。鞋底的環形防滑紋路里,刻有代表著喬治過往的數字:生日,曾穿過的球衣號碼,還有他身上紋身的數量。哈德曼對於設計細節的極致追求,體現了他與喬治之間隨著合作的深入而變得更加緊密的聯結。