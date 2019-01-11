從PlayStation到外太空　Paul George PG3亮相

▲Paul George "PG3"。（圖／Nike提供 以下同）

體育中心／綜合報導

在NBA征戰的九個賽季和加州帕姆代爾市的成長歲月，一起成就了喬治（Paul George）今天在聯盟當中的地位。人們或許難以想像，喬治也曾在艱難中前行——在泳池中，手持啞鈴，隨著自己加速跳動的脈搏，在池底一步一步往最深處邁進。

「隨著在聯盟中經歷的增長，我常常會問自己：如何成為一名更高效的球員？我需要讓自己在不浪費多餘精力的情況下，繼續保持高水準的競技狀態。」喬治說， 「上個賽季結束時，我意識到自己需要在打球時更好地控制呼吸，所以在休賽期的訓練中加入了水下行走。」

從PG1開始，而後升級到PG2，並在其基礎上演變出PG2.5，喬治的簽名鞋系列講述了一個全方位提升自我意識，精益求精的故事。系列產品的持續進化，正如變得更加成熟的喬治本人，他更加相信自己的同時也越來越清楚自己渴望突破的極限。

喬治對於第三代簽名球鞋，與耐克籃球鞋設計師東尼·哈德曼（Tony Hardman）在打造PG3的過程中遵循的三條重要原則核心課題是：更快。

球鞋所能支持的速度必須要跟上當今比賽的高速節奏，更不用說喬治身邊還有那位把比賽速度提到另一個檔位的隊友了。哈德曼給予的回應則是：刨去繁複的部分，只在PG3上留下最關鍵的元素，從而為喬治的比賽提速。

卸下了多餘的部件（例如過多的TPU），將鞋舌與鞋領一體化，並在中底使用了一種更軟、更輕的泡棉（喬治表示自己更能夠感受到來自前掌Zoom氣墊的反饋，這正是Zoom氣墊受到擠壓以後與更輕質的泡棉所產生的共同作用），再加上鞋面網眼材質的運用，使得PG3完美實現了輕量化這一目標。

「輕量化契合了喬治的比賽風格。他在三分線外站定投籃時的起跳方式，以及在攻防兩端大量的切入和急起急停都會運用到前腳掌發力，”哈德曼說，“更輕質的中底泡棉和前掌Zoom氣墊可以令他更快速地啟動。」

喬治明確表示，自己現在的跑動比職業生涯的任何時候都多。其中的一個原因便是他在俄克拉荷馬雷霆隊中所擔當的全能角色。進攻端的持球擋拆、低位掩護、交叉跑位使得喬治必須更懂得利用空間，保持高效的移動；在防守端，作為一名攻防一體的球員，他還需要去盯防對方的箭頭球員。整場比賽，喬治都要在球場的兩端保持主動，盡力在每一個回合都為球隊創造積極的影響。

為了滿足這樣的移動，PG3採用的環形排列底紋設計可以幫助喬治更犀利地切入，準確迅速地完成急停以及得分。同時，從PG2延續而來的前掌「動態翅膀」，給喬治提供了更好的包裹。

“當你刨去鞋面裡面多餘的支撐疊層以後，就可以獲得更柔軟更整體的貼合。”哈德曼解釋道，「這就是前掌動態綁帶的作用。鞋面提供下層的包裹，『翅膀』則穩穩地鎖住雙腳。」

喬治晉升為聯盟頂尖球員的同時，並沒有忘記自己出發的地方。PG1與PG2兩代球鞋演繹了喬治對於電子遊戲的熱愛。而這次的PG3則用來源於NASA研究中心的配色靈感，致敬了他的家鄉帕姆代爾（NASA研究中心所在地）。印在鞋後跟處的文字來源於人類對月球的探索，也是喬治最愛的格言之一：如果月球上都有人類的腳印，那天空還算什麼極限。（Don't tell me the sky's the limit when there are footprints on the moon.）

這些個人情結被植入到了整雙鞋的基因內。鞋底的環形防滑紋路里，刻有代表著喬治過往的數字：生日，曾穿過的球衣號碼，還有他身上紋身的數量。哈德曼對於設計細節的極致追求，體現了他與喬治之間隨著合作的深入而變得更加緊密的聯結。