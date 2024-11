NBA新控球之神大復活！狂轟34分13助攻　坦言「保持開心很難」

Tyrese Haliburton with an electric performance against the Pelicans ⚡️ pic.twitter.com/NF0ePVjvtF — Indiana Pacers (@Pacers) November 26, 2024

記者游郁香/綜合報導

溜馬少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)開季陷入空前低潮,上周作客火箭一役,單場僅拿4分,不過在那之後的3戰,他的狀況明顯回升,包括今(26)日對鵜鶘在內,這段期間場均24.3分,三分命中率也來到46%,他此戰飆了9顆三分彈,轟下34分、13助攻,率隊以114比110收下2連勝。

▲溜馬少主哈利伯頓。(圖/達志影像/美聯社,下同)

哈利伯頓過去2季都繳出場均至少20分、10助攻,在今日迎戰鵜鶘之前,他本季卻只有場均15.8分、8.5助攻,與他連2年入選全明星賽,上季更榮登助攻王的表現相去甚遠,21日作客火箭的比賽,他甚至單場僅4分進帳,身為溜馬體系「核心」的他大當機,連帶影響整支球隊,印第安納至今勝率不到5成。

Tyrese Haliburton can do it all ???????? pic.twitter.com/oZk89VQ15i — NBA (@NBA) November 26, 2024

上季贏得「新控球之神」稱號的哈利伯頓,糟糕的開季狀況與他受到腿筋與背部傷勢困擾有關,一向開朗的他,也在個人陷入空前低潮,球隊戰績又不甚理想之下,越來越不開心。他在今日迎戰鵜鶘的比賽大復活,上場36分鐘,23投12中猛砍34分、13助攻,外帶3抄截,三分更是18投9中,率隊以114比110喜迎2連勝。

Haliburton was must-see TV for the Pacers!



???? 34 PTS

???? 13 AST

???? 9 3PM

???? 3 STL



And Indy gets the W! pic.twitter.com/Z2ScAxgVao — NBA (@NBA) November 26, 2024

賽後他向記者坦承,對自己開季的表現感到沮喪,籃球開始變得像「一份工作」,導致他在場上缺乏能量,「我認為我需要保持對籃球比賽的喜悅,每個人都希望你開心、享受比賽。但當你在輸球時,這很難做到。」

在溜馬這波2連勝前,他們8戰輸了6場,排名跌出了東區前10,好在一哥哈利伯頓這3戰狀態明顯提升,3場合計攻下73分,平均每場能得24.3分,三分球則是39投18中,命中率達到46%,他此戰砍進9顆三分是本季個人新高,他上季曾有單場10顆三分的表現,創下隊史紀錄。

溜馬上季不僅打進季中錦標賽決賽,更殺入東區冠軍賽,本季至今僅拿下8勝10敗,勝率44.4%,不過東區僅5支球隊勝率突破5成,他們的分區排名暫居第7。