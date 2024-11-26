運動雲

>

NBA新控球之神大復活！狂轟34分13助攻　坦言「保持開心很難」

記者游郁香／綜合報導

溜馬少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)開季陷入空前低潮，上周作客火箭一役，單場僅拿4分，不過在那之後的3戰，他的狀況明顯回升，包括今(26)日對鵜鶘在內，這段期間場均24.3分，三分命中率也來到46%，他此戰飆了9顆三分彈，轟下34分、13助攻，率隊以114比110收下2連勝。

▲▼溜馬少主哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬少主哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

哈利伯頓過去2季都繳出場均至少20分、10助攻，在今日迎戰鵜鶘之前，他本季卻只有場均15.8分、8.5助攻，與他連2年入選全明星賽，上季更榮登助攻王的表現相去甚遠，21日作客火箭的比賽，他甚至單場僅4分進帳，身為溜馬體系「核心」的他大當機，連帶影響整支球隊，印第安納至今勝率不到5成。

上季贏得「新控球之神」稱號的哈利伯頓，糟糕的開季狀況與他受到腿筋與背部傷勢困擾有關，一向開朗的他，也在個人陷入空前低潮，球隊戰績又不甚理想之下，越來越不開心。他在今日迎戰鵜鶘的比賽大復活，上場36分鐘，23投12中猛砍34分、13助攻，外帶3抄截，三分更是18投9中，率隊以114比110喜迎2連勝。

賽後他向記者坦承，對自己開季的表現感到沮喪，籃球開始變得像「一份工作」，導致他在場上缺乏能量，「我認為我需要保持對籃球比賽的喜悅，每個人都希望你開心、享受比賽。但當你在輸球時，這很難做到。」

▲▼溜馬少主哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

在溜馬這波2連勝前，他們8戰輸了6場，排名跌出了東區前10，好在一哥哈利伯頓這3戰狀態明顯提升，3場合計攻下73分，平均每場能得24.3分，三分球則是39投18中，命中率達到46%，他此戰砍進9顆三分是本季個人新高，他上季曾有單場10顆三分的表現，創下隊史紀錄。

溜馬上季不僅打進季中錦標賽決賽，更殺入東區冠軍賽，本季至今僅拿下8勝10敗，勝率44.4%，不過東區僅5支球隊勝率突破5成，他們的分區排名暫居第7。

▲▼溜馬少主哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA溜馬哈利伯頓

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」秒變臉　網狂罵記者：沒素質

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」秒變臉　網狂罵記者：沒素質

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本　古田敦也狂喊：來了來了

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本　古田敦也狂喊：來了來了

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

陳傑憲大哥、父母相繼離世　「千安里程碑」兄姊暖挺：以你為榮

陳傑憲大哥、父母相繼離世　「千安里程碑」兄姊暖挺：以你為榮

外媒「可能是台灣棒球史上最偉大夜晚」　日本教頭：很難敲出安打

外媒「可能是台灣棒球史上最偉大夜晚」　日本教頭：很難敲出安打

12強投出身價！張奕獲洋聯球隊探詢　但中職有3年條款

12強投出身價！張奕獲洋聯球隊探詢　但中職有3年條款

張奕強壓日本隊0失分　日網熱議：請回來吧！為何西武放棄他？

張奕強壓日本隊0失分　日網熱議：請回來吧！為何西武放棄他？

愛爾達被情勒「講中華隊就退訂」　官方33字無奈回應

愛爾達被情勒「講中華隊就退訂」　官方33字無奈回應

獨／見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

獨／見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

不要命畫面曝！台東女龜速鬼切　連人帶車遭拖板車輾…命大僅骨折

熱門新聞

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」秒變臉　網狂罵記者：沒素質

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本　古田敦也狂喊：來了來了

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

陳傑憲大哥、父母相繼離世　「千安里程碑」兄姊暖挺：以你為榮

外媒「可能是台灣棒球史上最偉大夜晚」　日本教頭：很難敲出安打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

2林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」　網狂罵記者

3差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本轉播

4苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

5陳傑憲大哥、父母相繼離世　2兄姊暖挺

最新新聞

1台灣將成被研究的對象　石明謹曝12強最大收穫

2開幕戰手骨折　鵜鶘主控莫瑞回歸

3新控球之神大復活！狂轟34分13助攻

4郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

5台灣「11／24」其實拿了3座冠軍！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366