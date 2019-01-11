沒入選過全明星　蘭登要求國民開奧圖維MVP等級1.63億美元續約

▲蘭登（Anthony Rendon）要求國民開出MVP等級續約條件。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

國民強棒三壘手蘭登（Anthony Rendon）連續兩年繳出3成以上打擊率，雖然他沒有拿過年度MVP，也沒有幫助球隊奪冠，不過今年合約到期的他，竟然向國民開出2017年美聯MVP奧圖維（Jose Altuve）相同的7年1.635億美元續約條件。

奧圖維在2017年獲得美聯MVP並且幫助太空人奪冠，在27歲的年紀獲得球隊7年1.635億美元續約。根據《The Athletic》名記者羅森索爾（Ken Rosenthal）11日報導，今年7月滿29歲且合約到期的蘭登，不僅沒有拿過MVP、銀棒獎，甚至連明星賽都沒入選過，就要求國民提出與奧圖維相同的續約條件。

蘭登擁有不俗的打擊能力，上季打出.308/.374/.535的漂亮打擊三圍，24轟、92打點並且跑回88分，敲出國聯最多的44支二壘安，連續兩年打擊率破3成、長打率高過5成，尤其他的被三振率13.7%排名全聯盟第20低，僅落後奧圖維0.4%。根據《Fangraphs》數據網顯示，蘭登2013年站穩大聯盟至今的5年，WAR只比2015年美聯MVP唐納森（Josh Donaldson）、馬查多（Manny Machado）與卡本特（Matt Carpenter）3名巨星三壘手還低排名第4。

國民總管瑞佐（Mike Rizzo）上個月曾表示，續約蘭登是下個休賽期首要目標，而他的經紀人正是波拉斯（Scott Boras）。波拉斯先前幫助薛茲爾（Max Sherzer）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）在國民爭取到超級大合約，今年則是在2015年國聯MVP哈波（Bryce Harper）爭取破紀錄合約，拒絕了國民10年3億美元天價合約，而國民也在擬定提出更高的價碼。