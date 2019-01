聯手余文樂！adidas UltraBOOST X MADNESS重磅聯名

▲adidas聯手余文樂主理潮牌MADNESS推出全新UltraBOOST X MADNESS鞋款。(圖/品牌提供)



體育中心/綜合報導

adidas聯手余文樂主理潮牌MADNESS推出全新UltraBOOST X MADNESS鞋款。余文樂去年搶先於個人Instagram上曝光最新聯名企劃後,備受潮流迷矚目與期待,如今正式推出黑白兩款配色,成為今年年初最受關注的重磅聯名鞋款。



全新UltraBOOST X MADNESS鞋款以adidas旗艦跑鞋UltraBOOST 4.0為藍本,結合MADNESS著名的工裝風格,為經典鞋款增添值得玩味的設計細節。余文樂認為UltraBOOST是同時適合運動與時裝搭配的多用途鞋款,這次設計靈感源於他曾在健身訓練時,發現自己雙腳鞋面上的汗滴。

▲UltraBOOST X MADNESS鞋款以白、橘色潑墨元素點綴鞋面,詮釋運動時滴落的汗水,象徵自我鍛鍊過程中意志與努力的展現。(圖/品牌提供)



本次聯名特別以白、橘色潑墨元素點綴鞋面,詮釋運動時滴落的汗水,象徵自我鍛鍊過程中意志與努力的展現,也將汗滴轉化為工裝上常運用的油漆潑墨效果,為UltraBOOST這雙集結頂尖科技的最強跑鞋,注入隨性的VINTAGE靈魂。

▲UltraBOOST X MADNESS鞋款以adidas旗艦跑鞋UltraBOOST 4.0為藍本,結合MADNESS著名的工裝風格。(圖/品牌提供)



充滿細節的UltraBOOST X MADNESS聯名鞋款,延續MADNESS的SPECIAL DELIVERY主題,專為遞送員裝備的需求而設計,在配色上使用對光線具強大反射效果的螢光配色與物料。此外鞋側的皮革材質Cage上除了有MADNESS字樣,更印上「all work and no play makes you mad」,靈感取材於余文樂右手臂的刺青字樣,詮釋隨性不羈又充滿創造力的潮流態度。

兩方聯名的adidas與MADNESS標誌分別在雙腳鞋舌上各據一方,又巧妙的結合在專屬的特殊鞋盒與襯紙上,以簡約卻充滿質感的設計,鋪陳出這雙2019重磅聯名的話題鞋款。

▲UltraBOOST X MADNESS鞋款將汗滴轉化為工裝上常運用的油漆潑墨效果,為UltraBOOST注入隨性的VINTAGE靈魂。(圖/品牌提供)