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聯手余文樂！adidas UltraBOOST X MADNESS重磅聯名

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▲adidas聯手余文樂主理潮牌MADNESS推出全新UltraBOOST X MADNESS鞋款。（圖／品牌提供）

▲adidas聯手余文樂主理潮牌MADNESS推出全新UltraBOOST X MADNESS鞋款。（圖／品牌提供）

體育中心／綜合報導

adidas聯手余文樂主理潮牌MADNESS推出全新UltraBOOST X MADNESS鞋款。余文樂去年搶先於個人Instagram上曝光最新聯名企劃後，備受潮流迷矚目與期待，如今正式推出黑白兩款配色，成為今年年初最受關注的重磅聯名鞋款。
 
全新UltraBOOST X MADNESS鞋款以adidas旗艦跑鞋UltraBOOST 4.0為藍本，結合MADNESS著名的工裝風格，為經典鞋款增添值得玩味的設計細節。余文樂認為UltraBOOST是同時適合運動與時裝搭配的多用途鞋款，這次設計靈感源於他曾在健身訓練時，發現自己雙腳鞋面上的汗滴。

▲adidas聯手余文樂主理潮牌MADNESS推出全新UltraBOOST X MADNESS鞋款。（圖／品牌提供）

▲UltraBOOST X MADNESS鞋款以白、橘色潑墨元素點綴鞋面，詮釋運動時滴落的汗水，象徵自我鍛鍊過程中意志與努力的展現。（圖／品牌提供）

本次聯名特別以白、橘色潑墨元素點綴鞋面，詮釋運動時滴落的汗水，象徵自我鍛鍊過程中意志與努力的展現，也將汗滴轉化為工裝上常運用的油漆潑墨效果，為UltraBOOST這雙集結頂尖科技的最強跑鞋，注入隨性的VINTAGE靈魂。

▲adidas聯手余文樂主理潮牌MADNESS推出全新UltraBOOST X MADNESS鞋款。（圖／品牌提供）

▲UltraBOOST X MADNESS鞋款以adidas旗艦跑鞋UltraBOOST 4.0為藍本，結合MADNESS著名的工裝風格。（圖／品牌提供）
  
充滿細節的UltraBOOST X MADNESS聯名鞋款，延續MADNESS的SPECIAL DELIVERY主題，專為遞送員裝備的需求而設計，在配色上使用對光線具強大反射效果的螢光配色與物料。此外鞋側的皮革材質Cage上除了有MADNESS字樣，更印上「all work and no play makes you mad」，靈感取材於余文樂右手臂的刺青字樣，詮釋隨性不羈又充滿創造力的潮流態度。

兩方聯名的adidas與MADNESS標誌分別在雙腳鞋舌上各據一方，又巧妙的結合在專屬的特殊鞋盒與襯紙上，以簡約卻充滿質感的設計，鋪陳出這雙2019重磅聯名的話題鞋款。

▲adidas聯手余文樂主理潮牌MADNESS推出全新UltraBOOST X MADNESS鞋款。（圖／品牌提供）

▲UltraBOOST X MADNESS鞋款將汗滴轉化為工裝上常運用的油漆潑墨效果，為UltraBOOST注入隨性的VINTAGE靈魂。（圖／品牌提供）

關鍵字： adidasUltraBOOSTMADNESS
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