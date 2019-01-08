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火箭交易2014新人王卡特威廉斯　公牛預計直接揮棄

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▲▼火箭，卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭將卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）交易至公牛。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

火箭在8日將2014年新人王卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）與現金交易至公牛，換來有條件的次輪選秀權，且公牛打算直接揮棄卡特威廉斯。

出身2013梯選秀小年首輪第11順位的卡特威廉斯，NBA初亮相及繳出22分、7籃板、12助攻、9抄截的超級全能身手，該季的第一週並獲得單週最佳球員，是1992年歐尼爾（Shaquille O’Neal）後新秀第一人，全年度場均16.7分、6.2籃板、6.3助攻、1.9抄截獲選為2014年新人王。

正當外界拿卡特威廉斯來比擬魔術強森（Magic Johnson）、羅伯森（Oscar Robertson）兩大傳奇控衛的時候，七六人在2015年就將他交易到公鹿，加上傷勢不斷侵襲、低投籃命中率搭配高失誤率的問題沒有改善，讓卡特威廉斯成為籃球浪人。

火箭在8日將卡特威廉斯連同現金交易至公牛，換取有條件的次輪簽，這樣的操盤主要是因為卡特威廉斯1年180萬美元合約中只有120萬美元為保障，只要過了8日晚間就會生效為全額保障，火箭將他清出後確保團隊薪資在豪華稅線之下

卡特威廉斯出賽16場比賽其中1場先發，場均出賽9.1分鐘，貢獻4.3分、0.8籃板、1.3助攻，傳出公牛在獲得他之後將會直接揮棄。

關鍵字： 火箭公牛卡特威廉斯
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